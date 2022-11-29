"فتح" تنعى شهيدها الشاب رائد النعسان

رام الله/سما/

نعت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) شهيدها الشاب رائد غازي النعسان، الذي استشهد، مساء اليوم الثلاثاء، بعد إصابته برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في قرية المغير، شرق رام الله.

وأكدت "فتح"، في بيان صادر عن مفوضية الإعلام والثقافة والتعبئة الفكرية، أن جريمة إعدام الطالب في جامعة الاستقلال النعسان، تؤكد أن هناك عدوانًا ممنهجًا تمارسه منظومة الاحتلال، مضيفةً أن هذه الجريمة جاءت بعد جريمة إعدام الشقيقين جواد وظافر الريماوي في بلدة كفر عين، والشاب مفيد اخليل في بلدة بيت أمر، محملةً الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية عدوانه الإرهابي بحق شعبنا.

ودعت حركة "فتح" المجتمع الدولي إلى ممارسة دوره بإيقاف العدوان الممنهج الذي يتعرض له شعبنا من قبل الاحتلال الإسرائيلي، مطالبةً إياه بتوفير الحماية الدولية لشعبنا، وإلزام الاحتلال بالانصياع للقانون الدولي والقرارات ذات الصلة.