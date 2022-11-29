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الشيخ وعدد من الشخصيات الرسمية يقدمون واجب العزاء بالشهيدين الشقيقين الريماوي

الثلاثاء 29 نوفمبر 2022 09:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشيخ وعدد من الشخصيات الرسمية يقدمون واجب العزاء بالشهيدين الشقيقين الريماوي



رام الله/سما/

 قدم أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، وعضوا اللجنة المركزية لحركة "فتح" صبري صيدم ودلال سلامة، ومحافظ رام الله والبيرة ليلى غنام، والمشرف العام على الإعلام الرسمي الوزير أحمد عساف، وعضو المجلس الثوري لحركة "قتح" رزان هندية، وعدد من الشخصيات الرسمية والاعتبارية، اليوم الثلاثاء، واجب العزاء لذوي الشهيدين الشقيقين جواد وظافر الريماوي، ولعموم آل الريماوي.

وأعربوا عن صادق تعازيهم ومواساتهم القلبية، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الشهيدين بواسع رحمته ويسكنهما فسيح جناته، وأن يلهم أهلهما ومحبيهما الصبر والسلوان.

#حسين الشيخ #ليلى غنام #الشهيدين الريماوي

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