طولكرم/سما/

افتتح محافظ طولكرم عصام أبو بكر ووزير الداخلية اللواء زياد هب الريح، اليوم الثلاثاء، المقر الجديد لمركز الدفاع المدني في بلدة عتيل شمال طولكرم، بمشاركة وزير الحكم المحلي مجدي الصالح، ومدير عام الدفاع المدني اللواء العبد إبراهيم.

وبارك أبو بكر لأهالي الشعراوية وبلدة عتيل والدفاع المدني افتتاح المقر الجديد في المنطقة، الذي سيكون إضافة نوعية لخدمة أهلنا في هذه المنطقة المهمة من المحافظة.

وأكد على توجيهات الرئيس محمود عباس والحكومة بتعزيز صمود أبناء شعبنا في مواجهة هذه الظروف الصعبة التي يمر بها شعبنا، وترحم على أرواح الشهداء، موجها التحية لأسرانا البواسل في سجون الاحتلال، ومتمنيا الشفاء العاجل للجرحى.

من جانبه، أوضح الصالح أن افتتاح المقر الجديد للدفاع المدني في عتيل هو ثمرة تعاون ما بين الهيئات المحلية وبلدية عتيل، مع الحكومة ممثلة بوزاراتها المتعددة.

وألقى أمين سر حركة "فتح" إقليم طولكرم إياد جراد كلمة تحدث فيها عن أهمية افتتاح المقر في البلدة، مثمنا كافة الجهود المبذولة الهادفة لخدمة المواطنين والوقوف على احتياجاتهم ومتطلباتهم.

وفي كلمة لمجلس خدمات الشعراوية، تحدث رئيس بلدية عتيل حسام أبو ماضي عن أهمية افتتاح المقر الجديد للدفاع المدني في عتيل، الذي من شأنه أن يساعد أكثر بتقديم الخدمات لهذه المنطقة.

وأشاد أبو ماضي بدور المحافظ أبو بكر واللواء هب الريح ومدير عام الدفاع المدني ووزارة الحكم المحلي، وكل من ساهم بتحقيق هذا الإنجاز، مشيرا إلى جهود البلدية ببناء المقر وتشطيبه.