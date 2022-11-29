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استشهاد شاب متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال شمال البيرة

الثلاثاء 29 نوفمبر 2022 07:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
استشهاد شاب متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال شمال البيرة



رام الله/سما/

أعلنت الهيئة العامة للشؤون المدنية، مساء اليوم الثلاثاء، استشهاد شاب من بلدة بيتونيا غرب رام الله، متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في وقت سابق اليوم شمال مدينة البيرة.

وكانت شرطة الاحتلال لاحقت مركبة، وأطلقت النار على إطاراتها، فانحرفت عن الطريق واصطدمت بالحاجز المعدني، ثم ترجل عناصر الشرطة وفتحوا نيران أسلحتهم صوب سائق المركبة من الزجاج الخلفي، وفق ما أفاد به شهود عيان.

ومنعت قوات الاحتلال مركبات الإسعاف الفلسطينية من الوصول إلى المكان لإخلاء سائق المركبة، وأغلقت المنطقة ومنعت الحركة.

وبارتقاء الشاب من بيتونيا شهيدا، يرتفع عدد شهداء اليوم إلى خمسة، حيث استشهد الشاب رائد غازي النعسان برصاص قوات الاحتلال، مساء اليوم، خلال اقتحامها قرية المغير، شرق رام الله، والشاب مفيد محمد محمود خليل (44 عاما)، متأثرا بجروح حرجة أصيب بها برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي في الرأس، في بلدة بيت أمر، شمال الخليل، والشقيقان جواد وظافر عبد الرحمن عبد الجواد ريماوي (22 و21 عاما)، من بلدة بيت ريما، بعد إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار عليهما في كفر عين شمال غرب رام الله.

#بيتونيا

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