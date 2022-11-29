بالفيديو: الاحتلال يكشف هوية المطلوب الفلسطيني المعتقل في جنين

جنين/سما/

اختطفت وحدة خاصة من جيش الاحتلال، مساء اليوم الثلاثاء، شابًا من مدينة جنين.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، عن اعتقال الأسير المحرر ناصر غانم من سكان مدينة جنين.

وبحسب بيان لجهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك"، فإن قوة خاصة نفذت العملية بشكل سري في وضح النهار بمدينة جنين، واعتقلت المطلوب الذي قالت إنه يروج "لنشاطات إرهابية"، مشيرا إلى أنه تم تحويله للتحقيق.

وأفادت مصادر محلية، بأن الوحدات الخاصة اختطفت شابا ، أثناء تواجده في محيط مدرسة حطين في مركز المدينة، وذلك بدعم من قوة من جيش الاحتلال كانت تتمركز على مدخل مدينة جنين.

وفي وقت سابق ذكرت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الثلاثاء، أن قوات خاصة تابعة للجيش الإسرائيلي تسللت إلى داخل مدينة جنين، وقامت باعتقال مطلوب فلسطيني بزعم مشاركته في تنفيذ عمليات إطلاق نار.

ووفقا للقناة 14 العبرية:" فإن القوات الخاصة انسحبت من المدينة دون أن تلفت نظر المسلحين الفلسطينيين.