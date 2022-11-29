  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

بالفيديو: الاحتلال يكشف هوية المطلوب الفلسطيني المعتقل في جنين

الثلاثاء 29 نوفمبر 2022 06:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
بالفيديو: الاحتلال يكشف هوية المطلوب الفلسطيني المعتقل في جنين



جنين/سما/

اختطفت وحدة خاصة من جيش الاحتلال، مساء اليوم الثلاثاء، شابًا من مدينة جنين.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، عن اعتقال الأسير المحرر ناصر غانم من سكان مدينة جنين.

وبحسب بيان لجهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك"، فإن قوة خاصة نفذت العملية بشكل سري في وضح النهار بمدينة جنين، واعتقلت المطلوب الذي قالت إنه يروج "لنشاطات إرهابية"، مشيرا  إلى أنه تم تحويله للتحقيق.

وأفادت مصادر محلية، بأن الوحدات الخاصة اختطفت شابا ، أثناء تواجده في محيط مدرسة حطين في مركز المدينة، وذلك بدعم من قوة من جيش الاحتلال كانت تتمركز على مدخل مدينة جنين.

وفي وقت سابق ذكرت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الثلاثاء، أن قوات خاصة تابعة للجيش الإسرائيلي تسللت إلى داخل مدينة جنين، وقامت باعتقال مطلوب فلسطيني بزعم مشاركته في تنفيذ عمليات إطلاق نار.

ووفقا للقناة 14 العبرية:" فإن القوات الخاصة انسحبت من المدينة دون أن تلفت نظر المسلحين الفلسطينيين.

#جنين

الأكثر قراءة اليوم

البرتغال ثالث المتأهلين إلى دور الـ16 في مونديال قطر

الإمارات تنتقد "إسرائيل" أمام مجلس الأمن

أسعار صرف العملات

تقرير : ثلثا المجندات الإسرائيليات تعرضن للتحرش خلال الخدمة

رئيس اتحاد كرة القدم الإسرائيلي يتحدث عن تجربته في قطر: "ثبت أنّه غير مرغوب فينا"

قناة عبرية: وفد أوكراني عسكري رفيع يلتقي سراً مسؤولين إسرائيليين

بلير: الهجوم على قطر مبالغ فيه.. ويجب احترام بلد يستضيف أكبر حدث

الأخبار الرئيسية

استشهاد شاب متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال شمال البيرة

photo_2022-11-29_16-44-39

بالفيديو: شهيد برصاص الاحتلال قرب رام الله

إعلام إسرائيلي: اعتقال مطلوب فلسطيني في جنين ونشاط أمني مكثف في القدس

حماس تعلق على تصريحات غانتس الأخيرة

مركزية فتح: شعبنا سيكون بالمرصاد لنزوات الهواة الحاكمين في "إسرائيل"

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم