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شهيد برصاص الاحتلال قرب رام الله

الثلاثاء 29 نوفمبر 2022 05:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
شهيد برصاص الاحتلال قرب رام الله



رام الله/سما/

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم الثلاثاء، عن استشهاد شاب بعد إصابته برصاصة في الصدر أطلقها عليه جنود الاحتلال الإسرائيلي في قرية المغير شمال شرق رام، ما يرفع عدد الشهداء منذ الساعات الأولى من فجر اليوم إلى 5 بما فيهم منفذ عملية الدهس.

وأكدت مصادر محلية ارتقاء الشاب رائد النعسان بعد إصابته برصاصة في الصدر أطلقها عليه جنود الاحتلال الإسرائيلي في قرية المغير شمال شرق رام الله.

وكانت مصادر محلية أكدت أن خمسة شبان أحدهم أصيبوا بجروح أحدهم خطيرة بعد إصابته بالرصاص الحي بالصدر، خلال اقتحام قوات الاحتلال لوسط قرية المغير، وجرى نقل الشاب المصاب بجروح خطيرة إلى المستشفى الاستشاري برام الله.


ووفق المصادر، فإن الشبان الأربعة الآخرين أصيبوا بجروح بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق بالغاز السام المسيل للدموع، وعولج المصابون ميدانيًا.

#شهيد #الشهيد رائد نعسان

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