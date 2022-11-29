اعتصام أمام مكتب الصليب الأحمر في طولكرم إسنادا للأسرى

طولكرم/سما/

اعتصم عدد من ذوي الأسرى، وممثلو فصائل العمل الوطني والمؤسسات الرسمية والشعبية، اليوم الثلاثاء، أمام مكتب الصليب الأحمر بمدينة طولكرم، إسنادا للأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد المعتصمون تضامنهم مع الأسرى ونصرة قضيتهم العادلة في وجه إجراءات إدارة السجون التي تمعن بممارساتها القمعية والتعسفية بحقهم، والمتمثلة في استمرار سياسة الاعتقال الإداري، والعزل الانفرادي، والإهمال الطبي المتعمد.

وطالبوا المؤسسات الحقوقية والمجتمع الدولي برفع المعاناة عن آلاف الأسرى الذين يتعرضون لهجمة شرسة من قبل مصلحة السجون.

ودعوا المجتمع المحلي، بكافة فئاته ومؤسساته، إلى التفاعل مع قضية الأسرى ومساندتهم، من خلال المشاركة في الفعاليات التضامنية معهم، ورفع صوتهم عاليا في كافة المحافل لدعم حريتهم التي آن الأوان لتحقيقها.

وقال مدير مكتب نادي الأسير في طولكرم إبراهيم النمر، لـ"وفا"، إن وقفة اليوم هي مساندة للأسرى القابعين في سجون وزنازين الاحتلال، في ظل ما يعانونه من ممارسات تعسفية وعقوبات انتقامية من قبل مصلحة السجون للتضييق عليهم.

وأشار إلى قيام الاحتلال بعزل الأسير محمد نايفة من طولكرم في عزل جلبوع، الذي يقضي حكما بالسجن المؤبد 14 مرة، وكان قد دخل عامه الـ21 في سجون الاحتلال قبل أيام.

وشدد النمر على ضرورة المزيد من الالتفاف الشعبي والرسمي مع قضية الأسرى، والضغط نحو الإفراج عنهم جميعا.