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توقيع اتفاقيتي دعم من النرويج بقيمة 6.6 مليون دولار لقطاع الطاقة في القدس وغزة

الثلاثاء 29 نوفمبر 2022 05:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
توقيع اتفاقيتي دعم من النرويج بقيمة 6.6 مليون دولار لقطاع الطاقة في القدس وغزة



رام الله/سما/

برعاية وحضور رئيس الوزراء محمد اشتية، جرى، اليوم الثلاثاء، توقيع اتفاقيتي دعم من النرويج لصالح إعادة تأهيل محطة تحويل الكهرباء في غرب قطاع غزة، وتزويد 15 مدرسة في القدس بالطاقة الشمسية.

ووقع الاتفاقيات، في مكتب رئيس الوزراء برام الله، رئيس سلطة الطاقة ظافر ملحم، وممثلة النرويج لدى فلسطين تورن فيست، وممثلة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في فلسطين (UNDP) إيفون هيلي.

وتهدف الاتفاقية الأولى لإعادة تأهيل محطة تحويل الكهرباء في غرب قطاع غزة، بدعم من مملكة النرويج بقيمة تبلغ 4.6 مليون دولار، أما الاتفاقية الثانية فتهدف لتزويد 15 مدرسة في القدس بالطاقة الشمسية، وسيتم استخدام العائد من أجل الصيانة وإعادة تأهيل المدارس في القدس، بقيمة مليوني دولار بدعم من النرويج عبر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وقال رئيس سلطة الطاقة: "نعمل وفق رؤية الحكومة من أجل تعزيز مصادر الطاقة المتجددة وتطوير شبكات نقل الكهرباء، ونثمن دعم مملكة النرويج على هذا الدعم السخي والمتواصل".

من جانبها، قالت ممثلة النرويج: "الاتفاقيات التي وقعت اليوم بهدف دعم وتعزيز قطاع الطاقة في فلسطين، وتحسين ظروف حياة أبناء الشعب الفلسطيني، وتحقيق العمل بإستراتيجية الطاقة المتجددة واستقلال مصادر الطاقة ما ينسجم مع أولويات أجندة التنمية الوطنية الفلسطينية، ودعم النرويج لقطاع الطاقة هو جزء من الالتزام السياسي نحو بناء مؤسسات الدولة".

بدورها، قالت ممثلة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: "هذه الاتفاقية بالتزامن مع مناسبة يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني، ونحن نرى الصعوبة التي يواجهها أطفال القدس في الذهاب لمدارسهم ومعيقات الاحتلال، وهي من أجل توفير مصادر طاقة مستدامة من أجل ضمان استمرار عملية التعليم".

#النرويج #غزة #القدس #الطاقة

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