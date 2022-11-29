سلطة الأراضي بغزة تُبلغ ساكني منطقة "عنق الزجاجة" بضرورة إخلاء المنازل

غزة/سما/

أعلنت سلطة الأراضي بغزة عن انتهاء طواقمها الميدانية في الإدارة العامة لأملاك الحكومة، من عملية إحصاء منازل المواطنين الواقعة ضمن تطوير مشروع شارع الرشيد " منطقة عنق الزجاجة ".

وقالت سلطة الأراضي في بيانٍ لها، مساء اليوم الثلاثاء 29 نوفمبر 2022، إنه تم إشعار وحصر أصحاب المنازل الواقعة ضمن المشروع، الذي يهدف الى تطوير منطقة مخيم الشاطئ للاجئين غرب مدينة غزة، وحل الإشكاليات المرورية الخانقة في المكان، إضافة الى تطوير الواجهة البحرية للمدينة بقيمة مالية تقدر حوالي ثلاثة ملايين دولار .

وأشارت إلى أنها تعمل بالتعاون مع اللجان المختصة على حل كافة الإشكاليات، التي تٌعيق تنفيذ المشروع، مؤكدة أنها اعتمدت على آليات منصفة للتعامل مع العائلات الواقعة منازلها ضمن المشروع والبالغ عددها (62) عائلة.

وبيّنت سلطة الأراضي أن اللجان المختصة وزّعت إخطارات لإشعار المواطنين بضرورة إخلاء المنازل خلال 14 يوم، واستلام مبلغ مالي كبدل إيجار قبل البدء بتوزيع مبالغ التعويضات، التي تم إقرارها حسب طبيعة المكان، مؤكدة على أن التعويض سيكون مالي فقط وليس بأرض.

وبدوره، أكد رئيس سلطة الأراضي المستشار د.عماد الباز على أهمية تنفيذ هذا المشروع الوطني الذي يخدم مدينة غزة وأن التعليمات واضحة بضرورة الخروج بحلول مرضية وانه تم التوافق مع السكان بعد عقد عدة اجتماعات معهم بمشاركة وزارة الأشغال العامة والإسكان واللجنة الشعبية في المخيم.

وأعرب د. الباز عن أمله في إنجاز مشروع تطوير شارع الرشيد في الوقت المحدد.