  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مشعل: شعبنا متمسك بمقاومة الاحتلال حتى دحره

الثلاثاء 29 نوفمبر 2022 04:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
مشعل: شعبنا متمسك بمقاومة الاحتلال حتى دحره



غزة/سما/

شدد رئيس حركة المقاومة الإسلامية " حماس " في الخارج خالد مشعل في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني على تمسك شعبنا بمقاومة الاحتلال حتى دحره عن أرضنا الفلسطينية، مؤكدًا أن المقاومة بالضفة متصاعدة وعصية على التطويع والانكسار.

وقال مشعل اليوم الثلاثاء إن "اليوم العالمي للتضامن مع شعبنا مناسبة جديدة لتأكيد تمسكنا بحقوقنا الوطنية والتاريخية، وعلى رأسها تحرير القدس والأقصى، وعودة اللاجئين، وإطلاق سراح جميع أسرانا الأبطال"، مؤكدًا أن شعبنا ومقاومته يجددون العهد على الاستمرار في مشوارهم الكفاحي حتى التحرير والعودة.

ولفت إلى أن يوم التضامن العالمي مع شعبنا يتزامن هذا العام مع جملة من الأحداث والتطورات المتلاحقة، أهمها تصاعد جذوة المقاومة في الضفة الغربية البطلة، مؤكدًا أن المقاومة في قطاع غزة تمثل رافعة قوية لمشروع المقاومة والتحرير، وستظل سندا لشعبنا الفلسطيني.

وأوضح أن اليوم العالمي للتضامن مع شعبنا يأتي في ظل الهجمة الصهيونية على القدس والأقصى وتكثيف اقتحاماتهما، مؤكدا فشل كل محاولات الأسرلة التي تستهدف أهلنا في الداخل المحتل وعزلهم عن قضيتهم .

وأكد مشعل أن أهلنا وشعبنا في الخارج يؤكدون في هذا اليوم العالمي أنهم المعين الذي لا ينضب لقضيتنا العادلة، بكل أصالتهم وخبرتهم، وإمكاناتهم النضالية، في مواجهة الكيان الصهيوني، وملاحقته في مختلف الساحات والميادين، وإفشال مخططاته في الاختراق والتطبيع.

#خالد مشعل

الأكثر قراءة اليوم

البرتغال ثالث المتأهلين إلى دور الـ16 في مونديال قطر

الحكم على رئيس سابق لدولة عربية بالسجن مدى الحياة

الإمارات تنتقد "إسرائيل" أمام مجلس الأمن

معطيات رسمية لجيش الاحتلال.. هذا ما تعول عليه الأجهزة الأمنية لكبح موجة التصعيد

أسعار صرف العملات

تقرير : ثلثا المجندات الإسرائيليات تعرضن للتحرش خلال الخدمة

مجلس الوزراء يتخذ عدة قرارات خلال جلسته الأسبوعية

الأخبار الرئيسية

photo_2022-11-29_16-44-39

شهيد برصاص الاحتلال قرب رام الله

إعلام إسرائيلي: اعتقال مطلوب فلسطيني في جنين ونشاط أمني مكثف في القدس

حماس تعلق على تصريحات غانتس الأخيرة

مركزية فتح: شعبنا سيكون بالمرصاد لنزوات الهواة الحاكمين في "إسرائيل"

11202227172132443857745

خيبة أمل إسرائيلية من فشل اتفاقيات التطبيع

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم