غزة: الهلال الأحمر يكرم منتخب فلسطين لكرة السلة على الكراسي المتحركة

غزة/سما/

كرمت جمعية الهلال الاحمر الفلسطيني بمقرها في خان يونس، منتخب فلسطين لكرة السلة على الكراسي المتحركة، والذي حصل على بطولة الهند الدولية التي انعقدت في منتصف الشهر الجاري، ويضم 9 لاعبين من فريق الجمعية، وفريق السباحة التابع للجمعية، والذي حصل على المركز الأول في بطولة السباحة للأشخاص ذوي الاعاقة والتي نظمت على مستوى قطاع غزة.

شارك في الحفل: محافظ خان يونس أحمد الشيبي، ومدير عام الجمعية مروان جيلاني، وممثلون عن الشركاء في الحركة الدولية، والمؤسسات الصديقة، والجهات الاعتبارية، وعدد من ممثلي الاقسام والدوائر في فروع الجمعية.

بدأ الحفل بتلاوة آيات من القران الكريم، ثم السلام الوطني الفلسطيني، والوقوف دقيقة صمت وحداد على روح الفقيدة جين كالدر، مستشارة الرئيس لشؤون التأهيل، التي وافتها المنية يوم أمس بعد رحلة عمل متواصلة في خدمة ابناء الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات.

هذا ورحب نائب رئيس فرع الجمعية في خان يونس محمد الاغا، بالمشاركين في الحفل وأشاد خلالها بمحطات العمل الانسانية للدكتورة جين كالدر، مقدما التحية والتقدير للاعبي فريق منتخب فلسطين لكرة السلة، وفريق السباحة التابع للجمعية.

فيما أكد أحمد موسى، في كلمته باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أن لاعبي فريق المنتخب الفلسطيني لكرة السلة على الكراسي المتحركة، قد أثبتوا أنهم على قدرة عالية من القوة والعزيمة، والتي كان نتاجها تتويجهم ببطولة العالم في هذه الرياضة.

هذا وتم عرض فيديو خلال فقرات حفل التكريم، تضمن محطات احتضان ودعم الجمعية لفرق النشاط الرياضي لذوي الاعاقة، واستعرض أهم الانجازات المحلية والدولية التي حققتها الفرق الرياضية.

وعلى الصعيد ذاته أكد رئيس الجمعية يونس الخطيب، أن هذه الانتصارات المتواصلة لفرق الجمعية الخاصة برياضة ذوي الاعاقة، تأتي استمرارا للبرنامج الذي بدأته الدكتورة جين كالدر بالاهتمام بالرياضة الخاصة بذوي الاعاقة، والتي حرصت على تطويرها، بما يتناسب مع احتياجات وتطلعات المشاركين فيها.

واستعرض الخطيب خلال كلمته دور الدكتورة جين الإنساني خلال محطات عملها في الجمعية، مؤكدا أن الجمعية كانت بمثابة عائلة لها، وما زالت كذلك لأبنائها الذي قامت بتبنيهم منذ زمن طويل.

كما أعرب الخطيب عن بالغ تقديره لأعضاء فريق كرة السلة، والسباحة الذين أثبتوا للعالم اجمع بأنهم على قدر عال من المسؤولية، وبأنهم يستطيعون تحقيق الانجازات ورفع اسم فلسطين عاليا.

وفي ختام الحفل قام الخطيب بتكريم الفرق المذكورة، وتقديم الهدايا التذكارية، وشهادات التقدير لهم، وتقديم دروع للمؤسسات الشريكة، فيما قامت اللجنة البرالمبية الفلسطينية بتقديم درع شكر وتقدير للخطيب، تقديرا لجهوده في دعم رياضة الاشخاص ذوي الاعاقة.