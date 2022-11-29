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"التعاون الإسلامي" تدين استمرار جرائم الاحتلال الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية

الثلاثاء 29 نوفمبر 2022 04:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
"التعاون الإسلامي" تدين استمرار جرائم الاحتلال الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية



جدة/سما/

أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي استمرار جرائم الاحتلال الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية، وإقدامها فجر اليوم على إطلاق النار وتنفيذ إعدامات ميدانية راح ضحيتها الشقيقان جواد وظافر ريماوي، ومفيد اخليل.

وحمّلت المنظمة سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة على هذه الجريمة النكراء التي تجسد سياسة القمع والعدوان والإرهاب الإسرائيلي المستمر بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

وجددت دعوتها للمجتمع الدولي بالتدخل العاجل من أجل وضع حد لهذه الاعتداءات والجرائم ومحاسبة مرتكبيها، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ومقدساته.

#التعاون الاسلامي

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