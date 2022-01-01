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حماس: المقاومة لم تتأخر في الرد على جريمة قتل ثلاثة من أبناء شعبنا

الثلاثاء 29 نوفمبر 2022 04:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس: المقاومة لم تتأخر في الرد على جريمة قتل ثلاثة من أبناء شعبنا



غزة/سما/

قال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، حازم قاسم، إن المقاومة الباسلة لم تتأخر عبر فعل شبابها الثائر بالرد على جريمة الاحتلال بقتل ثلاثة من أبناء شعبنا صباح اليوم، فضربت هذه المرة في رام الله ضد جنود جيش الاحتلال الإرهابي.

وقال قاسم في تصريح له، إن ‏إرهاب الاحتلال لن يوقف انتفاضة شعبنا، والمقاومة وفعل الشباب الثائر سيرد على جرائم الاحتلال ضد شعبنا ومقدساته.

واستشهد ثلاثة شبان من مدينتي الخليل ورام الله بينهم شقيقان برصاص الاحتلال، اليوم الثلاثاء.

ونعت فصائل وقوى شعبنا الشهداء الثلاثة، فيما أعلنت القوى الإضراب الشامل في رام الله والبيرة.

#حماس

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