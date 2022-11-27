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الاحتلال يقتلع 90 شجرة زيتون وحمضيات في حزما

الثلاثاء 29 نوفمبر 2022 02:29 م / بتوقيت القدس +2GMT



القدس المحتلة / سما /

اقتلعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، 90 شجرة، في بلدة حزما شمال شرق القدس المحتلة.

وأفاد مصادر محلية ، بأن قوات الاحتلال يرافقها جرافة اقتحمت منطقة طبلاس قرب شارع حزما وعناتا، واقتلعت 70 شجرة زيتون، و20 شجرة حمضيات من مزرعة المواطن محمد علي قاسم الخطيب، رغم أن أصحابها يملكون الأوراق الثبوتية.

وكانت سلطات الاحتلال قد نشرت مؤخرا إعلانات للاستيلاء على مئات الدونمات من أراضي بلدة حزما شمال شرق القدس المحتلة، لتوسعة الشارع الرئيسي في البلدة، والممتد من مدخل بلدة عناتا ويمر عند مدخل حزما، وذلك خدمة للمستوطنين.

#الاحتلال

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