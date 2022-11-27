  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

جماهير حاشدة تشيّع جثامين الشهداء الـ3 في رام الله والخليل

الثلاثاء 29 نوفمبر 2022 12:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
جماهير حاشدة تشيّع جثامين الشهداء الـ3 في رام الله والخليل



رام الله / سما /

شيّعت جماهير غفيرة اليوم الثلاثاء، جثامين الشهداء الثلاثة الذين ارتقوا برصاص قوات الاحتلال في محافظتي رام الله والخليل.

وعمّت أجواء من الحزن على ذوي الشهداء لحظة إلقاء نظرة الوداع الأخيرة عليهم، فيما ردد المشيّعون هتافات منددة بجرائم الاحتلال الإسرائيلي وتطالب بلجم الاحتلال عن جرائمه.

وانطلقت جنازة الشهيدين الشقيقين جواد وظافر الريماوي من مشفى رام الله الى جامعة بيرزيت لوداعهما بجنازة مهيبة حيث علّقت الجامعة الدوام للمشاركة بتشييعهما، وعقب ذلك الى منزل والديهما في بيت ريما لالقاء نظرة الوداع عليهما وآداء صلاة الجنازة ثم الى مثواهما الاخير في مقبرة البلدة.

يشار إلى أن رام الله والخليل شهدتا الليلة الماضية مواجهات مع قوات الاحتلال بعد اقتحام آليات الاحتلال بلدة بيت أمر، وأطلق الاحتلال خلالها الرصاص الحي والمطاط وقنابل الغاز تجاه المواطنين ما أدى لاستشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة آخرين بالرصاص والاختناق.

يتبع...

الأكثر قراءة اليوم

البرتغال ثالث المتأهلين إلى دور الـ16 في مونديال قطر

ارتفاع مفاجئ على سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

الحكم على رئيس سابق لدولة عربية بالسجن مدى الحياة

وصول أضخم قافلة مساعدات طبية من دولة الإمارات إلى غزة

البرازيل تبلغ دور الـ16 لمونديال قطر 2022 (فيديو)

الإمارات تنتقد "إسرائيل" أمام مجلس الأمن

"إسرائيل" تعلق على لقاء أردوغان والسيسي لمدة 45 دقيقة

الأخبار الرئيسية

غانتس يكرر مجددا :"أبو مازن ليس صديقي ولن يكون صديقي"

ع

اصابة مستوطنة في عملية دهس قضاء رام الله واستشهاد المنفذ

شهيدان شقيقان برصاص الاحتلال الاسرائيلي غرب رام الله

image_processing20221127-178331-athz53

ما هي رسالة الجيش الإسرائيلي للحكومة الجديدة ؟!

شهيد وإصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في بلدة بيت أمر (صور وفيديو)

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم