جماهير حاشدة تشيّع جثامين الشهداء الـ3 في رام الله والخليل

رام الله / سما /

شيّعت جماهير غفيرة اليوم الثلاثاء، جثامين الشهداء الثلاثة الذين ارتقوا برصاص قوات الاحتلال في محافظتي رام الله والخليل.

وعمّت أجواء من الحزن على ذوي الشهداء لحظة إلقاء نظرة الوداع الأخيرة عليهم، فيما ردد المشيّعون هتافات منددة بجرائم الاحتلال الإسرائيلي وتطالب بلجم الاحتلال عن جرائمه.

وانطلقت جنازة الشهيدين الشقيقين جواد وظافر الريماوي من مشفى رام الله الى جامعة بيرزيت لوداعهما بجنازة مهيبة حيث علّقت الجامعة الدوام للمشاركة بتشييعهما، وعقب ذلك الى منزل والديهما في بيت ريما لالقاء نظرة الوداع عليهما وآداء صلاة الجنازة ثم الى مثواهما الاخير في مقبرة البلدة.

يشار إلى أن رام الله والخليل شهدتا الليلة الماضية مواجهات مع قوات الاحتلال بعد اقتحام آليات الاحتلال بلدة بيت أمر، وأطلق الاحتلال خلالها الرصاص الحي والمطاط وقنابل الغاز تجاه المواطنين ما أدى لاستشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة آخرين بالرصاص والاختناق.

يتبع...