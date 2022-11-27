غانتس يكرر مجددا :"أبو مازن ليس صديقي ولن يكون صديقي"

القدس المحتلة / سما /

تحدث وزير جيش الاحتلال المنتهية ولايته بني غانتس في مقابلة للقناة 13 بانه لا يعرف حتى الآن من سيخلفه في المنصب ، لكنه أكد مصادقته على الأف الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية والقدس.

وعبر عن خوفه من التحالف بين نتنياهو وسموتريتش وبن غابير . ووعد مرة أخرى بأنه لن يجلس مع نتنياهو في حكومة واحدة.

وتطرق إلى البناء الاستيطاني في الضفة الغربية والقدس وقال" يجب تعزيز المستوطنات وحماية غور الأردن...لقد فعلت ذلك ، لقد وافقت على 10.000 وحدة استيطانية في الضفة الغربية.

وبشأن الأحداث في الضفة قال غانتس " لا يوجد هناك انتفاضة لكنها قتال ضد مجموعات إرهابية ".

كما تطرق إلى علاقته مع الرئيس ابو مازن، يقول غانتس: "أنا أتعامل مع الواقع وأتحدث إلى الملغ. أبو مازن ليس صديقي ولن يكون صديقي ، والخطاب الذي بنيناه يعزز التنسيق الأمني فقط ".