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صادقت على بناء 10 آلاف وحدة استيطانية في الضفة

غانتس يكرر مجددا :"أبو مازن ليس صديقي ولن يكون صديقي"

الثلاثاء 29 نوفمبر 2022 12:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
غانتس يكرر مجددا :"أبو مازن ليس صديقي ولن يكون صديقي"



القدس المحتلة / سما /

 تحدث وزير جيش الاحتلال المنتهية ولايته بني غانتس في مقابلة للقناة 13 بانه لا يعرف حتى الآن من سيخلفه في المنصب ، لكنه أكد مصادقته على الأف الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية والقدس.

وعبر عن خوفه من التحالف بين نتنياهو وسموتريتش وبن غابير . ووعد مرة أخرى بأنه لن يجلس مع نتنياهو في حكومة واحدة.

وتطرق إلى البناء الاستيطاني في الضفة الغربية والقدس وقال" يجب تعزيز المستوطنات وحماية غور الأردن...لقد فعلت ذلك ، لقد وافقت على 10.000 وحدة استيطانية في الضفة الغربية.

وبشأن الأحداث في الضفة قال غانتس " لا يوجد هناك انتفاضة لكنها قتال ضد مجموعات إرهابية ".

كما تطرق إلى علاقته مع الرئيس ابو مازن، يقول غانتس: "أنا أتعامل مع الواقع وأتحدث إلى الملغ. أبو مازن ليس صديقي ولن يكون صديقي ، والخطاب الذي بنيناه يعزز التنسيق الأمني فقط ".

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