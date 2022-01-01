  1. الرئيسية
  2. رياضة محلية

صحيفة برازيلية: مونديال قطر بمشاركة 33 منتخبا.. ما علاقة فلسطين؟

الثلاثاء 29 نوفمبر 2022 11:32 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صحيفة برازيلية: مونديال قطر بمشاركة 33 منتخبا.. ما علاقة فلسطين؟



وكالات / سما /

أكدت تقارير صحفية برازيلية, أن كأس العالم 2022 في قطر, يضم 33 منتخبا بدلا من 32, في إشارة لوجود فلسطين.

وقالت صحيفة "غلوبو" البرازيلية: "لأول مرة في التاريخ هناك 33 منتخبا في المونديال وليس 32 (...), فلسطين وعلمها متواجدون في جميع المباريات, إنهم في كل مكان".

وأوضحت "غلوبو", أن العلم الفلسطيني حاضر بقوة في جميع الملاعب واللقاءات, ما جعله حديث العالم أجمع هذه الفترة.

وتشهد منافسات كأس العالم الحالية, التي انطلقت يوم 20 نوفمبر الحالي, لافتات دعم كبيرة للقضية الفلسطينية من مختلف الجنسيات العربية وحتى العالمية.

يشار إلى أن بطولة المونديال تجري لأول مرة في الشرق الأوسط, وتحظى بمتابعة جماهيرية ضخمة غير مسبوقة.

#فلسطين #كأس العالم #مونديال قطر

الأكثر قراءة اليوم

والد الأسير هدار غولدن يعلق على تلويح حماس بسلاح ابنه

موقع عبري: اقتحام قاعدة عسكرية في النقب وسرقة آليات تحت "أنوف الجنود"

ميسي يحسم موقفه من الاعتزال الدولي

الاردن : مقتل ثلاثة ضباط وإصابة خمسة آخرين

الفائزون بالجوائز الفردية في مونديال قطر 2022

أسعار صرف العملات

وفاة المعارض الأردني ليث شبيلات

الأخبار الرئيسية

هآرتس: "هوية وريث الرئيس عباس".. مشهد بطله الفوضى في "معركة الخلافة"

قرارات مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية

الأسير ناصر أبو حميد يلفظ أنفاسه الأخيرة ويتوقع استـشـهـاده في أي لحظة

Screenshot_8

الاحتلال يعلن عن عملية دهس وقعت في تل أبيب قبل أسبوعين ويكشف دوافعها (فيديو)

صحيفة عبرية تحذر من أن يستخدم نتنياهو هذا الأمر كغطاء لستر القوى الفاشية في حكومته

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم