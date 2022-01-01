صحيفة برازيلية: مونديال قطر بمشاركة 33 منتخبا.. ما علاقة فلسطين؟

وكالات / سما /

أكدت تقارير صحفية برازيلية, أن كأس العالم 2022 في قطر, يضم 33 منتخبا بدلا من 32, في إشارة لوجود فلسطين.



وقالت صحيفة "غلوبو" البرازيلية: "لأول مرة في التاريخ هناك 33 منتخبا في المونديال وليس 32 (...), فلسطين وعلمها متواجدون في جميع المباريات, إنهم في كل مكان".



وأوضحت "غلوبو", أن العلم الفلسطيني حاضر بقوة في جميع الملاعب واللقاءات, ما جعله حديث العالم أجمع هذه الفترة.



وتشهد منافسات كأس العالم الحالية, التي انطلقت يوم 20 نوفمبر الحالي, لافتات دعم كبيرة للقضية الفلسطينية من مختلف الجنسيات العربية وحتى العالمية.



يشار إلى أن بطولة المونديال تجري لأول مرة في الشرق الأوسط, وتحظى بمتابعة جماهيرية ضخمة غير مسبوقة.