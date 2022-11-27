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"الخارجية" تدين جرائم الاحتلال وتطالب الجنائية الدولية بتحمل مسؤولياتها

الثلاثاء 29 نوفمبر 2022 11:05 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين جريمة الإعدام الميدانية البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشقيقين جواد وظافر ريماوي (22 و21 عاماً)، من بلدة بيت ريما بعد إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار عليهما في كفر عين شمال غرب رام الله، وجريمة اعدام الشاب مفيد محمد محمود خليل (44 عاما)، من بلدة بيت أمر شمال الخليل.

واعتبرت الوزارة في بيان صادر عنها، أن هذه الجرائم التي ارتكبتها قوات الاحتلال جزء لا يتجزأ من مسلسل القتل اليومي بحق أبناء شعبنا بغطاء وموافقة المستوى السياسي الإسرائيلي.

وحمّلت الوزارة، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجرائم، وطالبت المجتمع الدولي بتوفير الحماية الدولية لشعبنا، ودعت المحكمة الجنائية الدولية سرعة الانتهاء من تحقيقاتها في جرائم الاحتلال ومستوطنيه.

#وزارة الخارجية

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