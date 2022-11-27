التعليم العالي: إعدام الشهيدين الطالبين عبد الرحمن وجواد الريماوي جريمة نكراء

رام الله / سما /

نعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الشهيدين الشقيقين الطالب في كلية الهندسة والتكنولوجيا بجامعة بيرزيت ظافر عبد الرحمن الريماوي، وشقيقه خريج كلية الأعمال والاقتصاد جواد الريماوي؛ الذين ارتقيا برصاص الاحتلال في قرية بيت ريما بمحافظة رام الله والبيرة.

وأشارت الوزارة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، إلى أن تواصل هذه الجرائم البشعة النكراء بحق الشعب الفلسطيني يأتي نتيجة للصمت الدولي المُطبق تجاه ظلم الاحتلال الإسرائيلي وعنجهيته وجرائمه.

وجدّدت "التعليم العالي" مطالبتها لكافة المؤسسات والمنظمات الإنسانية والحقوقية والإعلامية وكل الأحرار في العالم لتحمل مسؤولياتهم والوقوف وقفة جادة للجم هذه الممارسات الإجرامية المتواصلة بحق أبناء الشعب الفلسطيني.