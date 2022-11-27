رام الله / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (يديعوت أحرونوت، ومعاريف، وهآرتس) الصادرة اليوم الثلاثاء.

"هآرتس":

- الجيش يلمح للحكومة القادمة: الاضطرابات السياسية وارتفاع عدد العمليات في الضفة قد تجر الى تصعيد اضافي

- الجيش: عدد العمليات العنيفة لليهود ضد الفلسطينيين تضاعفت وعدد القتلى الفلسطينيين 136 مقابل 76 في العام الماضي

- بضغط من اليمين: تجميد برنامج عمل لمكافحة العنف في المجتمع العربي

- يوسي ملمن، المحلل الاستراتيجي يكتب: رئيس الاركان كوخابي تجاهل وغض النظر عن الاعتداءات على الفلسطينيين ونشطاء اليسار خلال اربع سنوات وفقط الآن تذكر أن يندد بعنف الجنود

- افنر جبرياهو: المعركة على تل ابيب تبدأ بالخليل ولا يمكن ادارة معركة على الديمقراطية دون محاربة التفوق اليهودي

"معاريف":

- تحرش جنسي ضد مجندتين في خدمة القانون: واحدة من كل أربع مجندات تعرضت للاعتداء الجنسي في الشرطة ومصلحة السجون

- كتلة نتنياهو ضد سموتريش ويتهمونه بانه المسؤول عن عدم تغيير رئيس الكنيست

- خلافات بين الاحزاب الدينية حول تعيين الحاخامات مستقبلا

- ارتفاع حاد في عمليات إطلاق الرصاص في الضفة

- تقديرات: التصعيد سيستمر وتوصية للقيادة السياسية لا تمسوا بالفلسطينيين اقتصاديا

- مضاعفة اعمال العنف من قبل اليهود ضد الفلسطينيين

"يديعوت احرونوت":

- 75 عاما على قرار الأمم المتحدة لإقامة اسرائيل

- العنف في المجتمع اليهودي في كل زاوية

- لائحة اتهام ضد حاخام خالف قانون الانفصال ودخل مستوطنة حومش المخلاة

- الرقم الأعلى منذ عشر سنوات: الانذار قبل العاصفة: تضاعف عمليات العنف ضد الفلسطينيين من قبل اليهود وقتل 31 إسرائيليا

- السجن عشر سنوات على أدهم بشير من عكا لمشاركته في احداث ايار العام الماضي

- جنود دروز قاموا بإلقاء عبوة ناسفة على بيت فلسطيني ردا على خطف جثمان تيران فرو