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أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية

الثلاثاء 29 نوفمبر 2022 09:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية



رام الله / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (يديعوت أحرونوت، ومعاريف، وهآرتس) الصادرة اليوم الثلاثاء.

"هآرتس":  

- الجيش يلمح للحكومة القادمة: الاضطرابات السياسية وارتفاع عدد العمليات في الضفة قد تجر الى تصعيد اضافي  

- الجيش: عدد العمليات العنيفة لليهود ضد الفلسطينيين تضاعفت وعدد القتلى الفلسطينيين 136 مقابل 76 في العام الماضي  

- بضغط من اليمين: تجميد برنامج عمل لمكافحة العنف في المجتمع العربي  

- يوسي ملمن، المحلل الاستراتيجي يكتب: رئيس الاركان كوخابي تجاهل وغض النظر عن الاعتداءات على الفلسطينيين ونشطاء اليسار خلال اربع سنوات وفقط الآن تذكر أن يندد بعنف الجنود  

- افنر جبرياهو: المعركة على تل ابيب تبدأ بالخليل ولا يمكن ادارة معركة على الديمقراطية دون محاربة التفوق اليهودي  

"معاريف":  

- تحرش جنسي ضد مجندتين في خدمة القانون: واحدة من كل أربع مجندات تعرضت للاعتداء الجنسي في الشرطة ومصلحة السجون  

- كتلة نتنياهو ضد سموتريش ويتهمونه بانه المسؤول عن عدم تغيير رئيس الكنيست  

- خلافات بين الاحزاب الدينية حول تعيين الحاخامات مستقبلا  

- ارتفاع حاد في عمليات إطلاق الرصاص في الضفة  

- تقديرات: التصعيد سيستمر وتوصية للقيادة السياسية لا تمسوا بالفلسطينيين اقتصاديا  

- مضاعفة اعمال العنف من قبل اليهود ضد الفلسطينيين  

"يديعوت احرونوت":  

- 75 عاما على قرار الأمم المتحدة لإقامة اسرائيل  

- العنف في المجتمع اليهودي في كل زاوية  

- لائحة اتهام ضد حاخام خالف قانون الانفصال ودخل مستوطنة حومش المخلاة  

- الرقم الأعلى منذ عشر سنوات: الانذار قبل العاصفة: تضاعف عمليات العنف ضد الفلسطينيين من قبل اليهود وقتل 31 إسرائيليا  

- السجن عشر سنوات على أدهم بشير من عكا لمشاركته في احداث ايار العام الماضي  

- جنود دروز قاموا بإلقاء عبوة ناسفة على بيت فلسطيني ردا على خطف جثمان تيران فرو  

#الصحف الإسرائيلية

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