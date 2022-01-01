رام الله / سما /

ركزت الصحف الفلسطينية الثلاث "الحياة الجديدة، الأيام، القدس" الصادرة اليوم الثلاثاء، في عناوينها على هدم الاحتلال ثلاثة منازل وغرفة زراعية في الخليل وسلفيت ومشتلا بالقدس.

كما أبرزت تأكيد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أن القضية الفلسطينية هي مفتاح السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

*"الحياة الجديدة":

- الاحتلال يهدم ثلاثة منازل وغرفة زراعية في الخليل وسلفيت ومشتلا بالقدس

- غازي العريضي يشكر الرئيس على جهوده بالإفراج عن جثمان الشاب تيران فيرو

- اشتية يطالب مؤسسات الأمم المتحدة العاملة في فلسطين بإرسال فرق حماية لأبناء شعبنا

- العاهل الأردني: القضية الفلسطينية هي مفتاح السلام والاستقرار في الشرق الأوسط

- تبون يؤكد موقف الجزائر الـمبدئي الثابت الداعم لنضال الشعب الفلسطيني

- الأسير مصاروة يفقد النظر بعينه اليمنى جراء اعتداء جنود الاحتلال عليه

- مجلس الوزراء يصادق على مشاريع لإنهاء أزمة انقطاع الكهرباء في مدينة طولكرم ومنطقة الشعراوية

- عرّابها بن غفير.. خطة للاستيلاء على آلاف الدونمات لـ "شرعنة" البؤر الاستيطانية

- غانتس: اتفاقيات نتنياهو مع بن غفير وسموتريتش ستؤدي إلى مس جوهري بالأمن وقد تكلف حياة بشر

*"الأيام":

- حملة هدم واسعة طالت منازل ومنشآت وجيش الاحتلال يقتحم بلدتي سلوان ويعبد

- حكومة نتنياهو تخطط لمصادرة آلاف الدونمات لتكريس البؤر الاستيطانية

- غانتس: الاتفاق مع بن غفير سيؤدي إلى تصعيد أمني

- الحكومة تعتمد مشاريع لإنهاء أزمة الكهرباء في مدينة طولكرم والشعراوية

- تبون: إعلان الجزائر يستهدف التأسيس أرضية حقيقية تنهي الانقسام الفلسطيني

- النظر في التماسات ضد قانون منع لم شمل العائلات الفلسطينية الخميس

- 7 إصابات إحداها خطيرة في بيت أمر اعتقال طفلين وإصابة طفلة في حارس

- الخليل: الاحتلال يعتقل مواطنًا نشر فيديو لاعتداء قواته على ناشط إسرائيلي

- معطيات للجيش الإسرائيلي: تضاعف جرائم الإرهاب اليهودي ضد الفلسطينيين

- عقد لقاءات بين مسؤولي المخابرات المصرية والتركية بعد مصافحة الدوحة

- العاهل الأردني: القضية الفلسطينية هي مفتاح السالم والاستقرار في المنطقة

- أوكرانيا تقنن إمدادات الكهرباء بعد ضربات روسية أوكرانيا وأميركا تدرس إرسال أسلحة مداها 150 كيلومتر

*"القدس":

- مصادرة آلاف الدونمات لشرعنة البؤر الاستيطانية ورصد ميزانيات بمئات ملايين الشواكل لتطويرها

- البرازيل والبرتغال تتأهلان بعد فوزهما على سويسرا والاورغواي

- العاهل الأردني: القضية الفلسطينية مفتاح السلام والاستقرار بالشرق الأوسط

- الحكومة تصادق على مشاريع لإنهاء أزمة الكهرباء بطولكرم وتعدل القرار المتعلق بالكسارات

- الاحتلال يخطر بهدم مدرسة ويدمر 5 منازل ومنشآت

- تقرير: تغيير الوضع القائم بالأقصى بات حاصلا وبن غفير سيوسعه

- معطيات إسرائيلية: تضاعف اعتداءات المستوطنين ضد المواطنين