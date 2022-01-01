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جنين: الاحتلال يصيب عاملا بالرصاص ويعتقل ويلاحق آخرين

الثلاثاء 29 نوفمبر 2022 09:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT



جنين / سما /

أصيب، اليوم الثلاثاء، عامل برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرب جدار الفصل العنصري المقام فوق أراضي قرية رمانة غرب جنين، وذلك أثناء محاولته الوصول إلى مكان عمله داخل أراضي عام الـ 48.

وذكرت مصادر أمنية ، أن عاملا أصيب بعيار ناري في الساق، بالقرب من جدار الفصل، وجرى تحويله إلى إحدى المستشفيات لتلقى العلاج.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال كثفت من تواجدها العسكري غرب جنين، بعد اقتحام قرية زبوبا ونصبت حاجزين عسكريين على مدخل وفي مركز القرية وشرع الجنود بتوقيف المركبات وتفتيشها والتدقيق في هويات راكبيها ما أدى الى إعاقة تحركات المواطنين.

وفي سياق متصل، شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة في صفوف العمال بعد حملة مطاردة واسعة ونصب الكمائن لهم أثناء محاولتهم الدخول الى داخل أراضي عام 48 بالقرب من جدار الفصل العنصري المقام على أراضي قرى فقوعة وزبوبا، ورمانة، وعانين، شمال شرق وغرب جنين.

#جنين #الاحتلال

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