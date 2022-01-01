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محكمة الاحتلال تحكم بعامين إضافيين لأسيرين مقدسيين

الثلاثاء 29 نوفمبر 2022 09:15 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

قررت محكمة الاحتلال العليا، مساء الإثنين، زيادة الحكم بدلاً من تخفيضه، لمدة عامين، بحق أسيرين مقدسيين من بلدة الطور بالقدس المحتلة.

وأكدت لجنة أهالي الأسرى والمعتقلين المقدسيين أن المحكمة أصدرت بحق الأسير نواف أيمن ابو الهوى (19 عاما) قرارًا بزيادة حكمه لمدة عامين إضافيين ليصبح 9 سنوات بدلاً من سبع سنوات.

وأضافت أن المحكمة أصدرت حكماً بحق الأسير رامي عارف صلاح الدين (21 عاماً) بالسجن عاماً إضافياً ليصبح 6 سنوات بدلاً عن خمسة أعوام.

ويقبع الأسير أبو الهوى في سجون الاحتلال منذ تاريخ 2- 6 –2021، والأسير صلاح الدين منذ 13- 6 –2021 ، وأدانتهما محكمة الاحتلال بالضلوع في أعمال المقاومة.

#محكمة الاحتلال #الأسرى

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