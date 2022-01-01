مركز حقوقي: 500 انتهاك إسرائيليّ بحقّ صيّادي غزة منذ بداية العام

غزة / سما /

أعلن مركز حقوقي فلسطيني، الإثنين، أنه وثّق 441 انتهاكًا ارتكبتها قوات إسرائيلية، بحق صيادي الأسماك في بحر قطاع غزة، منذ بداية العام الجاري.

جاء ذلك في بيان لمركز الميزان لحقوق الإنسان، تعقيبًا على اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي، صيادي أسماك في غزة ومصادرتها قاربين كانوا على متنهما.

وقال المركز إن "قوات الاحتلال ارتكبت منذ بداية 2022، 441 انتهاكا بحق الصيادين في عرض البحر، حيث اعتقلت خلالها 64 صيادا، بينهم 8 أطفال، وأصابت 21 صيادًا، بينهم 3 أطفال، وصادرت 23 قاربًا". ولم يوضح المركز تفاصيل إضافية عن باقي الانتهاكات.

وأضاف: "يأتي هذا التصعيد في سياق انتهاكاتها (القوات الإسرائيلية) المنظمة بحق الصيادين الفلسطينيين".

وأكد أن قوات الاحتلال "تتعمّد إيقاع الأذى في صفوفهم (الصيادين) وحرمانهم من العمل، حيث تلاحقهم في عرض البحر، وتفتح نيران أسلحتها الرشاشة تجاههم وتعتقلهم، وتخرّب معدّاتهم وتستولي على قواربهم".

وأضاف أن "ما تقوم به قوات الاحتلال من انتهاكات في عرض البحر بشكلٍ منظم، والحصار الذي تفرضه على قطاع غزة لا سيما حصارها البحري، يشكل عقوبات جماعية ترقى لمستوى جرائم الحرب".

وطالب المركز المجتمع الدولي "بالتدخل واتخاذ خطوات فعّالة لإنهاء حصار قطاع غزة".

والإثنين، اعتقلت قوات الاحتلال، 6 صيادي أسماك فلسطينيين وصادرت قاربين كانوا على متنهما، في بحر جنوبي قطاع غزة.

وقال نقيب صيادي الأسماك في غزة، نزار عياش، إن "الصيادين الستة كانوا يعملون قرب الحدود البحرية الفلسطينية المصرية، إلا أن قوات البحرية الإسرائيلية اعتقلتهم خلال ساعات الليل".