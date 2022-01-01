  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

هارتس: الشاباك يتولى مسؤولية التحقيق في خطف عمال فلسطينيين بالداخل المحتل

الثلاثاء 29 نوفمبر 2022 08:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هارتس: الشاباك يتولى مسؤولية التحقيق في خطف عمال فلسطينيين بالداخل المحتل



القدس المحتلة / سما /

 ذكرت صحيفة هآرتس العبرية، الثلاثاء، أن جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" تولى مسؤولية التحقيق عن خطف 3 عمال فلسطينيين في يركا بالجليل الأعلى، من قبل مجموعة من الدروز.

وبحسب الصحيفة، فإن العمال اختطفوا الأسبوع الماضي على خلفية اختطاف جثة شاب درزي من قبل مسلحين فلسطينيين في جنين، مشيرةً إلى أن اثنين منهم أصيبا بجروح طفيفة، والثالث نقل إلى المستشفى بحالة متوسطة بفعل إصابته في رأسه، وغادر بالأمس مركز الجليل الطبي في نهاريا وعاد لمنزله في بلدة بني نعيم بالخليل.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول بالشرطة الإسرائيلية قوله إن العمال لم يتعاونوا مع التحقيق ولم يساعدوا في تقدمه، والتحقيق الآن نقل للشاباك ويركز على مستوى الاستخبارات باستخدام وسائل تكنولوجية متقدمة، وأن هناك اشتباه قوي بأن ما جرى كان انتقامًا لاختطاف الجثة، بهدف الضغط على الخاطفين لتسليمها، وأعيد الجثمان بعد ساعات قليلة من الحدث حينها.

وقالت مصادر أخرى في الشرطة الإسرائيلية، إنه في ليلة الحادثة تم تلقي بلاغ حول اختطاف العمال وقامت الشرطة بتفعيل إجراءات تكنولوجية واستخباراتية لتحديد مكانهم، وأرسلت قوات كبيرة إلى يركا للضغط على الخاطفين، وبعد تم إلقاء العمال الثلاثة في غابة بالقرب من المنطقة وتم مساعدتهم من قبل أشخاص كانوا يمرون بالمنطقة.

واعتقل أمس 3 جنود دروز، للاشتباه بإلقائهم عبوة ناسفة على منزل فلسطيني في بيت لحم انتقامًا لخطف ثة الشاب الدرزي.

الأكثر قراءة اليوم

البرتغال ثالث المتأهلين إلى دور الـ16 في مونديال قطر

ارتفاع مفاجئ على سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

الحكم على رئيس سابق لدولة عربية بالسجن مدى الحياة

وصول أضخم قافلة مساعدات طبية من دولة الإمارات إلى غزة

البرازيل تبلغ دور الـ16 لمونديال قطر 2022 (فيديو)

الإمارات تنتقد "إسرائيل" أمام مجلس الأمن

"إسرائيل" تعلق على لقاء أردوغان والسيسي لمدة 45 دقيقة

الأخبار الرئيسية

شهيدان شقيقان برصاص الاحتلال الاسرائيلي غرب رام الله

شهيد وإصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في بلدة بيت أمر (صور وفيديو)

قناة عبرية: وفد أوكراني عسكري رفيع يلتقي سراً مسؤولين إسرائيليين

الاحتلال يرصد ارتفاعا حادا في جرائم الإرهاب اليهودي ضد الفلسطينيين ويتحدث عن مرحلة ما بعد الرئيس عباس..

RhUAD

البرتغال ثالث المتأهلين إلى دور الـ16 في مونديال قطر

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم