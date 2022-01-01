المالكي يطلع السفراء المعتمدين لدى فلسطين غير المقيمين على آخر التطورات

رام الله/سما/

أطلع وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، اليوم الإثنين، في مقر سفارة دولة فلسطين بالعاصمة المصرية، القاهرة، 25 سفيرا من السفراء الأجانب المعتمدين لدى دولة فلسطين غير المقيمين بالقاهرة، على الأوضاع في فلسطين، وتصاعد اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء شعبنا.

كما أطلع المالكي السفراء، على الأوضاع السياسية المحلية والإقليمية والدولية، وما أفرزته نتائج الانتخابات الإسرائيلية بصعود اليمين المتطرف إلى سدة الحكم، وتداعياته على القضية الفلسطينية والمنطقة برمتها، والتي بدأت تتضح برامجها العدوانية والاستعمارية ومخططاتها لمسح حدود 1967 .

وطالب المالكي، خلال اللقاء، بسرعة أن تقوم محكمة الجنائية الدولية ببدء التحقيق في جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل ضد المجتمع المدني والشعب الفلسطيني، مؤكدا ضرورة توفير الحماية الدولية لشعبنا الأعزل الذي يواجه احتلالا عنصريا غاشما.

وأطلع السفراء على التحرك الدبلوماسي الفلسطيني في المنابر الدولية، ومشاريع القرارات الأخيرة في اللجنتين الثالثة والرابعة في الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، مطالبًا بالاستمرار باتخاذ المواقف المنصفة للعدالة والشرعية الدولية ومناصرة الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة.

وحضر اللقاء مساعد الوزير للشؤون العربية فايز أبو الرب، ومساعد الوزير للشؤون الاقتصادية والمالية مصطفى البرغوثي، وسفير دولة فلسطين لدى مصر، مندوبها الدائم بالجامعة العربية دياب اللوح، وعدد من مستشاري السفارة ومندوبية فلسطين.