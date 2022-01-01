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اشتية يطالب مؤسسات الأمم المتحدة بإرسال فرق حماية لأبناء شعبنا

الإثنين 28 نوفمبر 2022 08:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
اشتية يطالب مؤسسات الأمم المتحدة بإرسال فرق حماية لأبناء شعبنا



رام الله/سما/

طالب رئيس الوزراء محمد اشتية، الأمم المتحدة، "كجزء من توفير الحماية الدولية لأبناء شعبنا"، بإرسال فرق حماية من كافة مؤسساتها العاملة في فلسطين لحماية أبناء شعبنا من انتهاكات وعدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين.

وقال رئيس الوزراء: "التقارير التي تصدرها مؤسسات الأمم المتحدة حول الاحتلال وانتهاكاته مهمة جدا، ولكن نحن بحاجة إلى أفعال على أرض الواقع".

 جاء ذلك خلال لقائه مدير مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في فلسطين أجيث سنغاي، اليوم الإثنين، عبر الفيديو.

وشدد على أن استمرار الاقتحامات اليومية للمسجد الأقصى من قبل المستوطنين، واقتحامات قوات الاحتلال اليومية للمناطق الفلسطينية والاعتقالات، والعمل بسياسة إطلاق النار بهدف القتل، تعمل على تأجيج دوامة العنف.

وأشار اشتية إلى أنه مع بدء اتضاح ملامح الحكومة الإسرائيلية الجديدة وبرامجها المتطرفة وتصريحات أعضائها العدوانية والتحريضية على شعبنا وقيادته، ستكون الأشهر القادمة صعبة جدا، ويجب أن يتم رفع التحذير في وجه هذه الحكومة وكافة مكوناتها.

#اشتية

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