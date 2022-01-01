النائب العام يبحث مع سفير المغرب تعزيز التعاون القضائي

رام الله/سما/

بحث النائب العام المستشار أكرم الخطيب، اليوم الإثنين، مع سفير المملكة المغربية لدى فلسطين عبد الرحيم مزيان، خلال لقائهما في مقر السفارة بمدينة رام الله، آليات تعزيز التعاون القضائي بين الطرفين.

وأعرب النائب العام عن تقديره للعلاقات الثنائية التي تربط البلدين، سيما علاقة الأخوة بين الشعبين والتي نلمسها في كافة المحافل الدولية.

وأطلع السفير المغربي على أولويات النيابة العامة التطويرية والرامية لتعزيز سيادة القانون، وضمان التطبيق السليم للقانون وفق ما أناطه بها من اختصاصات.

بدوره، أشار السفير مزيان إلى إستعداد المملكة المغربية لتقاسم تجربتها مع الجانب الفلسطيني في الجانب القضائي، خاصة في ميدان النيابة العامة، مثمنا الجهود التي تبذلها رئاسة النيابة العامة في فلسطين لبناء دولة المؤسسات والدفاع عن حقوق الإنسان، بما يتماشى مع المواثيق والمعاهدات الدولية.

وبحث الاجتماع سبل تطوير التعاون القضائي بما يخدم سيادة القانون في كلا البلدين.