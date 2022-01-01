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الاحتلال يفرج عن 6 صيادين بعد اعتقالهم فجر اليوم في بحر غزة

الإثنين 28 نوفمبر 2022 06:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يفرج عن 6 صيادين بعد اعتقالهم فجر اليوم في بحر غزة



غزة/سما/

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الإثنين، عن ستة صيادين اعتقلتهم فجر اليوم من بحر جنوب قطاع غزة.

وأفاد مصاد صحفية، بأن قوات الاحتلال أفرجت عن الصيادين رامي عزات سعيد بكر وتيسير يحيى عثمان بكر، وجواد يوسف عطية أبو غانم، ومحمود يوسف عطية أبو غانم، ومحمود يحيى عثمان بكر، وأحمد صلاح مراد مقداد، بعد اعتقالهم صباح اليوم أثناء ممارستهم مهنة الصيد.

وبينت، أن 4 من الصيادين مصابين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط ورضوض نتيجة الاعتداء عليهم من قبل جنود الاحتلال. وكانت بحرية الاحتلال اعتقلت فجر اليوم، 6 صيادين وقامت بمصادرة مركبهم من عرض بحر رفح جنوب القطاع.

وتستهدف قوات الاحتلال الإسرائيلي بشكل شبه يومي الصيادين الفلسطينيين أثناء عملهم بمهنة الصيد، وتقوم باعتقالهم وإطلاق النار عليهم بشكل مباشر مما يوقع شهداء وإصابات بينهم.

#الاحتلال #صيادين

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