اسطنبول: فلسطين تشارك باجتماعات "الكومسيك"

اسطنبول/سما/

شاركت دولة فلسطين، اليوم الإثنين، في اجتماعات الدورة الثامنة والثلاثين للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي "الكومسيك" على المستوى الوزاري، في مدينة إسطنبول التركية.

ومثّل فلسطين في الاجتماعات وزير الاقتصاد الوطني خالد عسيلي، الذي أكد أهمية المشاركة الفلسطينية في أعمال الدورة التي ستنطلق بمشاركة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لحشد الدعم للاقتصاد الفلسطيني، والجهود التي تبذلها الحكومة الفلسطينية لتعزيز صمود المواطنين أمام سياسات وإجراءات الاحتلال، لافتا إلى أنه سيلقي خطابا يستعرض فيه الشأن الفلسطيني والتوصيات المطلوبة لدعم صمود أبناء شعبنا.

وتناقش أعمال الدورة العديد من المبادرات والمشاريع الهامة في تحقيق وتوثيق التعاون الإسلامي، والتعاون الرقمي، نظرا لأهميته في تحقيق الاندماج الفاعل مع اقتصاديات العالم التي تحرص على تحقيق الاقتصاد الأخضر.

وضمن أجندة أعمال الدورة، سيتم مناقشة تقرير عن استراتيجية الكومسيك، والتطورات الاقتصادية العالمية والتجارة البينية في دول منظمة التعاون الإسلامي، وتعزيز دور القطاع الخاص في التعاون الاقتصادي وتعميق التعاون المالي.

كما سيناقش المجتمعون تحسين النقل والاتصالات وتطوير قطاع السياحة بصورة مستدامة وقابلة للتنافس وزيادة إنتاجية القطاع الزراعي والحفاظ على استمرارية الأمن الغذائي والتخفيف من حدة الفقر، وتبادل الآراء بشأن توفير المساعدة الاجتماعية الفعالة والتمكين الاجتماعي الاقتصادي في ضوء جائحة فيروس "كورونا".

يذكر أن وزراء الاقتصاد والتجارة للبلدان الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي يتبادلون خلال هذه الاجتماعات وجهات النظر فيما بينهم، بغرض تحسين وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول الأعضاء في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.

وتعد اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي 'الكومسيك' واحدة من اللجان الأربع الدائمة التي شكلتها منظمة التعاون الإسلامي، لتطوير الموضوعات ذات الأهمية البالغة للمنظمة ودولها الأعضاء.