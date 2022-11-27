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حماس توجه التحية لأمتنا العربية الإسلامية لدعم فلسطين في المونديال

الإثنين 28 نوفمبر 2022 04:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس توجه التحية لأمتنا العربية الإسلامية لدعم فلسطين في المونديال



غزة/سما/

وجهت حركة حماس، اليوم الإثنين، التحية لأمتنا العربية والإسلامية، وللجماهير الحرة، لرفضها الاحتلال ودعمها فلسطين في المونديال والذي يُقام في دولة قطر.

وقالت حماس في بيانٍ صدر عنها: "نعرب عن اعتزازنا وتقديرنا لجماهير أمتنا العربية والإسلامية، وللجماهير الحرّة، التي رفضت الاحتلال ودعمت فلسطين في جميع مباريات مونديال قطر 2022، انتصارًا للشعب الفلسطيني ولعدالة قضيته الوطنية، وتأكيدًا بأن فلسطين ما زالت حاضرة في الوجدان رمزًا للنضال من أجل الحرية".

وأضافت: "ويعكس هذا التضامن رفض الشعوب لأشكال التطبيع كافة مع الكيان الصهيوني المحتل، الذي يحاول عبثًا اختراق وعي المنطقة وشعوبها التي عبّرت عن أصالتها وحبّها لفلسطين والقدس التي ستبقى عربية إسلامية وقبلة لكل الأحرار في العالم".

#حماس #مونديال قطر

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