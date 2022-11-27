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توتر في "أيشل" بعد اعتقال فتاة أثناء زيارة شقيقها

الإثنين 28 نوفمبر 2022 04:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
توتر في "أيشل" بعد اعتقال فتاة أثناء زيارة شقيقها



رام الله/سما/

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، فتاة من بلدة نعلين غرب رام الله، أثناء زيارة شقيقها في سجن أيشل.

وأفادت مصادر صحفية، بأن قوات الاحتلال اعتدت على الأهالي خلال تواجدهم في سجن "أيشل" لزيارة أبنائهم الأسرى، واعتقلوا الفتاة حلا سرور (17 عاماً) شقيقة الأسير خالد سرور، حيث جرى تحويلها للتحقيق في "بئر السبع" وفقا للمعلومات الأولية، علمًا أن شقيقها خالد معتقل منذ عام ونصف، وما يزال موقوفًا، ولها شقيق آخر معتقل وهو عمر سرور ويقبع في سجن "عوفر".

وذكر  مكتب إعلام الأسرى أن حالة من  التوتر شديد داخل سجن إيشل، عقب اعتقال شقيقة الأسير خالد سرور.

#إيشل

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