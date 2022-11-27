الاحتلال يهدم غرفة زراعية في خربة خلة الفرن شرق الخليل

الخليل/سما/

هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، غرفة زراعية في خربة خلة الفرن التابعة لقرية بيرين شرق الخليل.

وقال منسق اللجان الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان شرق يطا وجنوب الخليل راتب الجبور، إن قوات الاحتلال داهمت الخربة المذكورة، وهدمت غرفة زراعية، تعود ملكيتها للمواطن غاندي غيث.

وأضاف الجبور، ان اعتداءات وممارسات قوات الاحتلال في قرية بيرين تهدف لتهجير السكان وتوسيع ما تسمى مستوطنة "بني حيفر" المقامة على اراضي وممتلكات المواطنين قرب القرية.

من جهتهم، قال أهالي القرية إن قوات الاحتلال تواصل اعتداءاتها وهدمها لمنازلهم وتجريف مزارعهم، رغم أنهم يملكون الأوراق الثبوتية لممتلكاتهم.

وطالبوا المؤسسات المحلية والدولية بضرورة العمل على حمايتهم، ووقف عمليات الهدم والتهجير التي تنتهجها سلطات الاحتلال في القرية وخلة الفرن، وحمايتهم من المستوطنين.

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