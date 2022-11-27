  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يهدم غرفة زراعية في خربة خلة الفرن شرق الخليل

الإثنين 28 نوفمبر 2022 03:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يهدم غرفة زراعية في خربة خلة الفرن شرق الخليل



الخليل/سما/

هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، غرفة زراعية في خربة خلة الفرن التابعة لقرية بيرين شرق الخليل.

وقال منسق اللجان الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان شرق يطا وجنوب الخليل راتب الجبور، إن قوات الاحتلال داهمت الخربة المذكورة، وهدمت غرفة زراعية، تعود ملكيتها للمواطن غاندي غيث.

وأضاف الجبور، ان اعتداءات وممارسات قوات الاحتلال في قرية بيرين تهدف لتهجير السكان وتوسيع ما تسمى مستوطنة "بني حيفر" المقامة على اراضي وممتلكات المواطنين قرب القرية.

من جهتهم، قال أهالي القرية إن قوات الاحتلال تواصل اعتداءاتها وهدمها لمنازلهم وتجريف مزارعهم، رغم أنهم يملكون الأوراق الثبوتية لممتلكاتهم.

وطالبوا المؤسسات المحلية والدولية بضرورة العمل على حمايتهم، ووقف عمليات الهدم والتهجير التي تنتهجها سلطات الاحتلال في القرية وخلة الفرن، وحمايتهم من المستوطنين.

ــــ

#الاحتلال #الخليل

الأكثر قراءة اليوم

فيديو: ألمانيا تنجو من "كارثة" وتحافظ على آمالها

"إسرائيل" تبعث رسالة احتجاج إلى قطر والفيفا

لابيد يصف تعيين نتنياهو لأحد المتطرفين في منصب نائب وزير بـ"الجنون"

حماس تعقب على تهديدات بن غفير

قناة عبرية: الأمن الفلسطيني يضبط متفجرات مُعدة لتنفيذ عمليات في "إسرائيل"

تحذيرات أمنية إسرائيلية من الصلاحيات الممنوحة لبن غفير: قد تؤدي إلى" إشعال المنطقة "

باحث إسرائيلي: الاحتلال نهب الوثائق الفلسطينية ويخشى كشفها

الأخبار الرئيسية

F211102OF07-640x400-1-640x400

ماذا قال جنرالات الاحتلال عن تعيين بن غفير وزيرا للأمن القومي؟

20221127131344reup-2022-11-27t131158z_349351489_rc2cux9tgx4r_rtrmadp_3_israel-politics-bengvir.h-730x438

"لوفيغارو": المستقبل يبدو مشرقا لمؤيدي الاستيطان المتزايد في الضفة الغربية

photo_2022-11-28_14-02-00

"فايننشال تايمز" عن مونديال قطر: شجب للنفاق الغربي وتضامن مع الفلسطينيين وسخرية من الألمان

WafaImage.jfif-6a86c8db-5db6-435e-9ca2-570c8e37aadc

قناة عبرية : الرئيس عباس اجتمع مع قادة الاجهزة الامنية وطالبهم بالتالي ..

غانتس: نقل صلاحيات حرس الحدود بمثابة تشكيل ميليشيا لإيتمار بن غفير

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم