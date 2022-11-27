الوزير عساف: قضية الشهداء المحتجزة جثامينهم تشكل الأولوية في الخطاب الإعلامي الفلسطيني

رام الله/سما/

أكد المشرف العام على الإعلام الرسمي الوزير أحمد عساف، أن قضية الشهداء كانت ولا زالت وستبقى تشكل الأولوية لدى الإعلام الرسمي بقطاعاته كافة، مشيراً إلى تضحياتهم الجسام من أجل فلسطين وقضيتها العادلة.

جاء ذلك لدى استقبال الوزير عساف اليوم الاثنين، في مكتبه وفداً من أهالي الشهداء المحتجزة جثامينهم من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وقال: إن المؤسسة الإعلامية ومن خلال منصاتها المتعددة وبكافة اللغات ستواصل حملتها لفضح السياسة الإسرائيلية التي تعتبر جريمة حرب وفق كل الأعراف.

وثمّن الوفد الجهود التي يبذلها الإعلام الرسمي الفلسطيني في تسليط الضوء على معاناتهم نتيجة الجريمة الاحتلالية البشعة المتمثلة في احتجاز جثامين أبنائهم.

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