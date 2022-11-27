  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

قناة عبرية : الرئيس عباس اجتمع مع قادة الاجهزة الامنية وطالبهم بالتالي ..

الإثنين 28 نوفمبر 2022 02:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
قناة عبرية : الرئيس عباس اجتمع مع قادة الاجهزة الامنية وطالبهم بالتالي ..



رام الله / سما /

قالت القناة 12 العبرية ان الرئيس الفلسطيني محمود عباس اجتمع مؤخرا مع كبار قادة اجهزته الامنية .

وزعمت القناة العبرية ان الرئيس عباس اجتمع مع قادة الاجهزة الامنية الفلسطينية وطالبهم بالعمل على استعادة السيطرة الامنية في منطقة نابلس وجنين .

كما ادعت ان الرئيس طالبهم بايجاد حل للجماعات المسلحة المنتشرة في المنطقة بعد ازياد قوته في الفترة الاخيرة .

يشار الى ان مراسل الشؤون الفلسطينية في قناة كان العبرية، اليؤور ليفي، زعم امس ان الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية ضبطت عبوات ناسفة وكمية كبيرة من المتفجرات في جنين.
 
وأضاف ليفي أن السلطة عثرت على معمل يحتوي على خمسة عبوات شديدة الانفجار، وكميات كبيرة من المتفجرات وقنابل يدوية في جنين وطوباس.
 
وزعم أن حركة الجهاد الإسلامي ضالعة في عملية تصنيع المتفجرات والعبوات في جنين وطوباس بهدف تنفيذ عمليات تفجير داخل إسرائيل، وأن الاجهزة الأمنية الفلسطينية اعتقلت شخصين من الحركة خططوا لتنفيذ العمليات.

WafaImage.jfif-6a86c8db-5db6-435e-9ca2-570c8e37aadc

الأكثر قراءة اليوم

فيديو: ألمانيا تنجو من "كارثة" وتحافظ على آمالها

"إسرائيل" تبعث رسالة احتجاج إلى قطر والفيفا

لابيد يصف تعيين نتنياهو لأحد المتطرفين في منصب نائب وزير بـ"الجنون"

حماس تعقب على تهديدات بن غفير

قناة عبرية: الأمن الفلسطيني يضبط متفجرات مُعدة لتنفيذ عمليات في "إسرائيل"

تحذيرات أمنية إسرائيلية من الصلاحيات الممنوحة لبن غفير: قد تؤدي إلى" إشعال المنطقة "

باحث إسرائيلي: الاحتلال نهب الوثائق الفلسطينية ويخشى كشفها

الأخبار الرئيسية

F211102OF07-640x400-1-640x400

ماذا قال جنرالات الاحتلال عن تعيين بن غفير وزيرا للأمن القومي؟

20221127131344reup-2022-11-27t131158z_349351489_rc2cux9tgx4r_rtrmadp_3_israel-politics-bengvir.h-730x438

"لوفيغارو": المستقبل يبدو مشرقا لمؤيدي الاستيطان المتزايد في الضفة الغربية

photo_2022-11-28_14-02-00

"فايننشال تايمز" عن مونديال قطر: شجب للنفاق الغربي وتضامن مع الفلسطينيين وسخرية من الألمان

غانتس: نقل صلاحيات حرس الحدود بمثابة تشكيل ميليشيا لإيتمار بن غفير

تسجيل اكثر من 10 الاف اصابة.. عودة تفشي كورونا في إسرائيل

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم