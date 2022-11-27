قناة عبرية : الرئيس عباس اجتمع مع قادة الاجهزة الامنية وطالبهم بالتالي ..

رام الله / سما /

قالت القناة 12 العبرية ان الرئيس الفلسطيني محمود عباس اجتمع مؤخرا مع كبار قادة اجهزته الامنية .

وزعمت القناة العبرية ان الرئيس عباس اجتمع مع قادة الاجهزة الامنية الفلسطينية وطالبهم بالعمل على استعادة السيطرة الامنية في منطقة نابلس وجنين .

كما ادعت ان الرئيس طالبهم بايجاد حل للجماعات المسلحة المنتشرة في المنطقة بعد ازياد قوته في الفترة الاخيرة .

يشار الى ان مراسل الشؤون الفلسطينية في قناة كان العبرية، اليؤور ليفي، زعم امس ان الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية ضبطت عبوات ناسفة وكمية كبيرة من المتفجرات في جنين.



وأضاف ليفي أن السلطة عثرت على معمل يحتوي على خمسة عبوات شديدة الانفجار، وكميات كبيرة من المتفجرات وقنابل يدوية في جنين وطوباس.



وزعم أن حركة الجهاد الإسلامي ضالعة في عملية تصنيع المتفجرات والعبوات في جنين وطوباس بهدف تنفيذ عمليات تفجير داخل إسرائيل، وأن الاجهزة الأمنية الفلسطينية اعتقلت شخصين من الحركة خططوا لتنفيذ العمليات.