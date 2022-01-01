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الاحتلال يهدم منزلين في خلة العيدة شرق الخليل

الإثنين 28 نوفمبر 2022 02:03 م / بتوقيت القدس +2GMT



الخليل / سما /

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، منزلين في خلة العيدة قرب جبل جوهر، شرق مدينة الخليل.

وأفادت مصادر اعلامية ، أن قوات الاحتلال اقتحمت خلة العيدة، وهدمت منزلين تعود ملكيتهما للمواطنين سامر عبد الوهاب جابر، ومحمد غريب ديب جابر.

وأوضح الناشط ضد الاستيطان عارف جابر ، أن مساحة كل منزل منهما تبلغ 120 مترا مربعا، ويقطنهما 12 شخصا، وأصبحوا جميعا في العراء.

وذكر سكان المنطقة ، أن مسلسل اعتداءات الاحتلال على بيوتهم وأراضيهم ومزارعهم متواصل منذ أعوام، وأن سياسة حكومة الاحتلال المبرمجة تهدف إلى تهويد المنطقة والسيطرة عليها، لتوسيع مستوطنة "كريات اربع"، المقامة على اراضي المواطنين شرق الخليل.

#الاحتلال #الخليل #خلة العيدة

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