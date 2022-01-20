الأسير مصاروة يفقد النظر بعينه اليمنى جراء اعتداء جنود الاحتلال

رام الله / سما /

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن الأسير محمد مصاروة (25 عاما) من مدينة طولكرم، فقد النظر بعينه اليمنى بعد اعتداء جنود الاحتلال عليه أثناء اعتقاله من منزل ذويه بتاريخ 20/1/2022.

وأوضحت الهيئة في بيان صحفي، اليوم الإثنين، أن الأسير مصاروة تعرض للاعتداء أثناء اعتقاله، حيث قام جنود الاحتلال بضربه بأعقاب بنادقهم على رأسه وجبينه، ما تسبب في إصابة بالغة في الجبين، أدت الى فقدانه النظر بالعين اليمنى بشكل كلي.

وذكرت انه كان من المقرر إجراء عملية للأسير مصاروة في عينه هذا الشهر، إلا أن إدارة مصلحة سجون الاحتلال ألغت العملية، بحجة أنه ينهي حكمه خلال شهر 04/2023، علما أنه محكوم بالسجن لمدة عام ونصف.

ويعاني مصاروة من أوجاع حادة بالمعدة، وتم إعطاؤه دواء لفترة قصيرة، ثم قامت عيادة السجن بإيقافه دون سبب يذكر.

من الجدير ذكره، أن مصاروة أسير سابق أمضى في سجون الاحتلال 20 شهرا.