إصابة ويل سميث بفيروس كورونا

كان النجم العالمي "ويل سميث" يخطط لمفاجأة الجمهور في أحد عروض فيلمه Emancipation، لكنه غاب بعد أن ثبتت إصابته بـ COVID-19، فغالباً ما يُطلب من المشاركين في العروض إظهار نتائج سلبية لفيروس كورونا، قبل أن يتمكنوا من حضور الحدث.

كان الممثل البالغ من العمر 54 عاماً يتطلع إلى لقاء الجمهور بعد عرض فيلمه الأخير Emancipation، لكنه انتهى بمقابلتهم عبر Zoom، حيث كان جالساً أمام جهاز لاب توب. وأوضح: "لقد كانت نتيجة الاختبار إيجابية، أنا إيجابي بالتأكيد".

وقد أعلن النجم الحاصل على جائزة الأوسكار إصابته بكوفيد من خلال مقطع فيديو شاركه عبر وسائل التواصل الإجتماعي، ظهر فيه وهو يُجري لنفسه مسحة الإختبار، وتم التعليق على اللقطات: "كنت أستعد لمفاجأة الجمهور الذي شاهد للتو Emancipation".

بدا أن "ويل" يأخذ الأمور بأرياحية، حيث كتب عبارة مرحة: "لقد انتشرت بسرعة" بجوار الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي. وفي مقطع الفيديو، لم يُظهر نجم الأكشن أي علامات على المرض، لكنه ظل يصرخ صرخات الألم المبالغ فيها عندما كان يجري لنفسه الإختبار بالمسحة حول أنفه، وصُدم عندما حصل بعد ساعة واحدة على نتيجة إيجابية.