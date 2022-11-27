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العمل الحكومي بغزة ينعى طبيبة أسترالية توفيت بخانيونس

الإثنين 28 نوفمبر 2022 12:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
العمل الحكومي بغزة ينعى طبيبة أسترالية توفيت بخانيونس



غزة/ سما /

نعت لجنة متابعة العمل الحكومي بغزة، في بيان أصدرته اليوم الإثنين، أيقونة من أيقونات العمل الإنساني الداعم والمناصر لقضيتنا الفلسطينية وحقنا في التخلص من الاحتلال، وهي الطبيبة الأسترالية جين كالدر التي وافتها المنية صباح اليوم بخانيونس، عن عمر ناهز 89 عاما.

وأكد بيان اللجنة، على أن قناعتها الراسخة تجاه ثوابتنا الوطنية كانت وليدة مظلومية شعبنا وتلمس الفقيدة لجوانب المعاناة التي يتسبب بها الاحتلال.

يشار إلى أن الطبيبة الراحلة أمضت جل حياتها لخدمة شعبنا وقضيتنا سيما عبر عملها الطبي، وقد عملت لسنوات عميدا لكلية تنمية القدرات الجامعية بغزة، وتعد من المساهمين الأوائل في تأسيس الهلال الأحمر الفلسطيني.

وبقيت الطبيبة الراحلة وفية لشعبنا وقضيتنا حتى لحظات حياتها الأخيرة، وهي تصر على البقاء في غزة لمواصلة تقديم رسالتها الإنسانية.

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