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الاحتلال يمنع ترميم مكتب خدمات في البلدة القديمة من الخليل

الإثنين 28 نوفمبر 2022 12:10 م / بتوقيت القدس +2GMT



الخليل / سما /

منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الإثنين، عمال لجنة اعمار الخليل من ترميم وإعمار مكتب خدمات تعود ملكيته للبلدية، في حي السهلة قرب الحرم الابراهيمي الشريف وسط مدينة الخليل، جنوب الضفة الغربية.

وذكر مدير عام لجنة إعمار الخليل ، أن قوات الاحتلال منعت العمال من تنفيذ أعمال ترميم وتأهيل داخل المكتب، الواقع أسفل المحكمة الشرعية، وأجبرت العمال على مغادرة الموقع، واحتجزت معداتهم.

يذكر أن قوات الاحتلال تمنع إدخال مواد وأدوات البناء الى منازل المواطنين في حي السهلة، ما ساهم في وجود صعوبات على العمال في نقل المواد والأدوات إلى مواقع عملهم.

وتعمل قوات الاحتلال ومستوطنوها منذ سنوات على تهجير المواطنين عبر فرض ممارسات واجراءات عقابية ضد سكان البلدة القديمة بمدينة الخليل عامه، وحي السهلة خاصة، في مسعى لتهويد هذا الحي الأثري والتاريخي، لتوسيع ما تسمى مستوطنة "ابرهام ابينو" المقامة على اراضي المواطنين وممتلكاتهم في منطقة الحسبة القديمة التي استولى عليها الاحتلال ومستوطنوه.

#الخليل #الاحتلال #البلدة القديمة #الحرم الابراهيمي

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