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المعابر والحدود: استلام دفعة جديدة من الحقائب والأمتعة المفقودة

الإثنين 28 نوفمبر 2022 11:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT
المعابر والحدود: استلام دفعة جديدة من الحقائب والأمتعة المفقودة



اريحا / سما /

أعلنت الإدارة العامة للمعابر والحدود، اليوم الإثنين، عن استلام دفعة جديدة من الحقائب والأمتعة المفقودة في معبر الكرامة خلال الفترة الماضية.

وأوضحت "المعابر والحدود" في بيان صحفي، اليوم الإثنين، أن ذلك يأتي في إطار الجهود التي تبذلها، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، للتسهيل على المواطنين والمسافرين.

ودعت من فقدوا أمتعتهم وحقائبهم إلى التواصل مع قسم الأمانات للإبلاغ عن مواصفات مفقوداتهم، حيث سيتم التواصل مع المواطنين في حال تطابق المواصفات.

كما طالبت المواطنين بضرورة وضع أرقام هواتفهم على حقائبهم.

للتواصل مع قسم الأمانات، الاتصال على الأرقام التالية:

0595716928

0568817010

#المعابر والحدود #الحقائب #معبر الكرامة

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