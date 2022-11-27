أبو حسنة : منع المانحين من زيارة منشئات الاونروا سيكون له أثر مدمر وغير مسبوق على ملايين اللاجئين

رام الله/ سما/

حذر عدنان ابو حسنة المستشار الاعلامي لوكالة غوث وتشغيل الاجئين الفلسطينيين "الاونروا" من خطورة منع وفود الدول المانحة والموظفين الدوليين والمحليين من زيارة منشئات الوكالة ومؤسساتها في الضفة الغربية.

وقال أبو حسنة في تصريحات اذاعية ان منع وفود الدول المانحة سيكون تطورا خطيرا وغير مسبوق ولم يحدث في تاريخ الاونروا وسيدفع ثمنه ملايين اللاجئين الفلسطينيين في مناطق العمليات الخمس.

واضاف "لا يجوز حتى مجرد التفكير في منع من يدفعون رواتب الموظفين وثمن الخدمات المقدمة للاجئين من زيارة اي منطقة من مناطق العمليات" مشيرا الى ان الاونروا تتعامل مع الاراضي الفلسطينية كوحدة جغرافية واحدة وأن دولة فلسطين معترف بها من قبل الامم المتحدة .

واوضح ان مفوض الاونروا يبذل جهودا كبيرة الان للحصول على تمويل لدفع رواتب شهر ديسمبر ومصاريف العمليات التشغيلية في الاقاليم الخمسة مشيرا لى ان العجز المالي لا زال يتراوح بين خمسين الى ثمانين مليون دولار منوها الى ان الجهوط تنصب الان على تجديد التفويض الشهر القادم وموازاة الدعم السياسي المتوقع بالدعم المالي الذي اصبح اكثر صعوبة ويواجه تحديات اكبر.