  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

أبو حسنة : منع المانحين من زيارة منشئات الاونروا سيكون له أثر مدمر وغير مسبوق على ملايين اللاجئين

الإثنين 28 نوفمبر 2022 10:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبو حسنة : منع المانحين من زيارة منشئات الاونروا سيكون له أثر مدمر وغير مسبوق على ملايين اللاجئين



رام الله/ سما/

حذر عدنان ابو حسنة المستشار الاعلامي لوكالة غوث وتشغيل الاجئين الفلسطينيين "الاونروا" من خطورة منع وفود الدول المانحة والموظفين الدوليين والمحليين من زيارة منشئات الوكالة ومؤسساتها في الضفة الغربية.

وقال أبو حسنة في تصريحات اذاعية ان منع وفود الدول المانحة سيكون تطورا خطيرا وغير مسبوق ولم يحدث في تاريخ الاونروا وسيدفع ثمنه ملايين اللاجئين الفلسطينيين في مناطق العمليات الخمس.

واضاف "لا يجوز حتى مجرد التفكير في منع من يدفعون رواتب الموظفين وثمن الخدمات المقدمة للاجئين من زيارة اي منطقة من مناطق العمليات" مشيرا الى ان الاونروا تتعامل مع الاراضي الفلسطينية كوحدة جغرافية واحدة وأن دولة فلسطين معترف بها من قبل الامم المتحدة .

واوضح ان مفوض الاونروا يبذل جهودا كبيرة الان للحصول على تمويل لدفع رواتب شهر ديسمبر ومصاريف العمليات التشغيلية في الاقاليم الخمسة مشيرا لى ان العجز المالي لا زال يتراوح بين خمسين الى ثمانين مليون دولار منوها الى ان الجهوط تنصب الان على تجديد التفويض الشهر القادم وموازاة الدعم السياسي المتوقع بالدعم المالي الذي اصبح اكثر صعوبة ويواجه تحديات اكبر.

#الاونروا لاجئين #اونروا وفود مانحين #اونروا الضفة

الأكثر قراءة اليوم

فيديو: ألمانيا تنجو من "كارثة" وتحافظ على آمالها

معاريف: قطر توجه صفعة للفيفا والغرب

"إسرائيل" تبعث رسالة احتجاج إلى قطر والفيفا

فيديو: المغرب تنتزع الصدارة من بلجيكا في مباراة ملحمية وتقترب من التأهل

حماس تعقب على تهديدات بن غفير

لابيد يصف تعيين نتنياهو لأحد المتطرفين في منصب نائب وزير بـ"الجنون"

قناة عبرية: الأمن الفلسطيني يضبط متفجرات مُعدة لتنفيذ عمليات في "إسرائيل"

الأخبار الرئيسية

هارتس: هل سيساعد نتنياهو شريكه الجديد بن غفير على تغيير الوضع الراهن بالأقصى؟!

خطة حكومية اسرائيلية لشرعنة البؤر الاستيطانية لـ"شبيبة التلال"

image_processing20221127-178331-1t2xfo

لابيد يصف تعيين نتنياهو لأحد المتطرفين في منصب نائب وزير بـ"الجنون"

Screenshot_26

"إسرائيل" تبعث رسالة احتجاج إلى قطر والفيفا

3793bfbddc9b98993b9c06969deb990f-1663178498

قناة عبرية: الأمن الفلسطيني يضبط متفجرات مُعدة لتنفيذ عمليات في "إسرائيل"

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم