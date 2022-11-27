رام الله / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (يديعوت أحرونوت، ومعاريف، وهآرتس) الصادرة اليوم الاثنين.

* "هآرتس":

بن غفير يريد تغيير الوضع القائم في الحرم القدسي لكنه بحاجة الى مساعدة نتنياهو الذي لن يتمكن من وقف ذلك

الناشط اليساري الذي تعرض للاعتداء من قبل جندي تحول الى الاعتقال المنزلي لمدة خمسة أيام ومنع من دخول الخليل

جنود من وحدة جفعاتي "بصقوا" على رئيسة الكنيسة الأرمنية خلال مسيرة في القدس

سفير البطريركية الأرمنية الاب كوريون بغدسريان: الجنود بصقوا علينا وعلى الصليب نحن نتعرض للاعتداءات من قبل متدينين يهود بشكل دائم والآن الجنود يعتدون علينا

مدير مكتب بن غفير: الشرطة الإسرائيلية الأكثر لاسامية وكراهية لليهود

* "معاريف":

جرائم القتل في الشوارع غير مسبوقة

والد الجندي الذي اعتدى على ناشط من اليسار: ابني بطل

الجيش: لن نسمح للجنود باستعمال العنف

* "يديعوت احرونوت":

ناحوم برنع: الأهداف القادمة لبن غفير ونتنياهو: الشاباك والجيش والمحكمة العليا

بعد انتهاء المعركة على الشرطة لصالح المدان بالإرهاب: سيأتي الدور على الجيش الذي أصبح جيش بن غفير وسموتريش ولن يكون جيشا منتصرا

عيناف شيزاف: جيش بن غفير

عوفر شيلح: على رئيس أركان الجيش القادم تخفيف الضرر الذي لحق بالجيش بسبب مجموعة لا تتحمل المسؤولية

تبييض البؤر الاستيطانية: نتنياهو منح بن غفير "سيارة بدون محرك" في كل ما يتعلق بالبؤر الاستيطانية

لبيد: شخص متطرف وعنصري سيقرر لنا من هو اليهودي ومن غير ذلك