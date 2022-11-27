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كان العبرية : إسرائيل تسمح بإدخال مواد لأول مرة لغزة

الإثنين 28 نوفمبر 2022 09:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT
كان العبرية : إسرائيل تسمح بإدخال مواد لأول مرة لغزة



القدس المحتلة / سما /

كشفت قناة كان العبرية صباح اليوم الاثنين النقاب عن سماح السلطات الإسرائيلية بإدخال لمواد مصنف "بازدواجية الاستخدام"، لقطاع غزة.

 
ووفقاً للقناة العبرية، فإن إسرائيل سمحت لأول مرة بإدخال الألياف الزجاجية إلى قطاع غزة ، لصيانة قوارب الصيد، على الرغم من إمكانية استخدام هذه المواد في تصنيع الأسلحة.
 
وأوضحت القناة، أن الأمم المتحدة حاولت لسنوات إيجاد حل للقضية وفي النهاية تم التوافق على مخطط لإدخالها لصيانة قوارب الصيد داخل ورشة في غزة بالقرب من معبر بيت حانون إيرز شمال قطاع غزة.
 
وأشارت إلى أنه تم بدء العمل الأسبوع الماضي تحت إشراف دولي دقيق.
 
ولفتت القناة إلى أن الورشة موصولة بكاميرات تنقل ما يحدث في كل ركن من أركانها إلى غرفة العمليات في الجانب الإسرائيلي، وموظفو الأمم المتحدة المسؤولون عن استلام الشحنة والتأكد من استخدامها حصريًا لإصلاح القوارب فقط.

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