رام الله / سما /

ركزت الصحف الفلسطينية الثلاث "الحياة الجديدة، الأيام، القدس" الصادرة اليوم الإثنين، على تأكيد الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة أن تفاهمات الائتلاف اليميني الاسرائيلي تؤسس لمرحلة جديدة مخالفة للقانون والشرعية الدولية.

كما أبرزت الصحف على صدر صفحاتها الأولى تقديم وزيرة داخلية الاحتلال المنتهية ولايتها ايليت شكيد طلبا لتسريع الموافقة على 9000 وحدة استيطانية على أراضي مطار قلنديا في القدس المحتلة.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

*"الحياة الجديدة":

- أبو ردينة: تفاهمات الائتلاف اليميني الاسرائيلي تؤسس لمرحلة جديدة مخالفة للقانون والشرعية الدولية

- الرئيس يهنئ العاهل المغربي بفوز منتخب بلاده على بلجيكا في مونديال قطر

- الشيخ: برنامج الحكومة الإسرائيلية القادمة واتفاق الائتلاف اليميني ينذر بأننا على أعتاب مرحلة سياسية جديدة

- اشتية: إسرائيل تسرق 600 مليون متر مكعب من المياه الجوفية الفلسطينية

- إصابة عامل برصاص الاحتلال واعتقال خمسة مواطنين من الضفة

- مستشفى هداسا الإسرائيلي يفصل دكتورا من أم الفحم لتقديمه حلوى لطفل مصاب برصاص الاحتلال

- الاشتراكية الدولية تدعو جميع أعضائها لاتخاذ تدابير ملموسة لإنقاذ آفاق السلام

- 198 منظمة عالمية تطالب "الجنائية الدولية" بالتحقيق في جرائم الاحتلال ضد الفلسطينيين

- شاكيد تنجز المخطط الاستيطاني على أراضي مطار قلنديا

- مسؤولون إسرائيليون سابقون: بن غفير وصفة لإشعال الوضع الإقليمي ويضر بالتنسيق مع واشنطن

- منتخب المغرب يهزم ثالث العالم وكرواتيا تكتسح كندا برباعية وتطيح بها خارج المونديال

*"الأيام":

- خطة "بن غفير" القادمة: السماح للمستوطنين بالصلاة في الأقصى وإطـلاق الـنـار علـى راشقـي الحجـارة وشرعنـة الـبـؤر الاستيطانية

- إصـابـة عـامـل بـالـرصـاص قـرب طـولـكـرم ومجموعات المستوطنين تقتحم الأقصى

- جيش الاحتلال يبدأ مناورات عسكرية شاملة في الضفة

- أبو ردينة: تفاهمات الائتلاف اليميني الإسرائيلي تـؤسـس لمرحلـة جـديـدة

- الحكومـة الإسرائيلية تنجـز المخطـط الاستيطاني على أراضي مطار قلنديـا

- إسرائيل: فصل طبيب عربي "قدّم حـلـوى لفتـى مـصـاب"

- حظر تصليح المركبات الإسرائيلية في كراجات الضفة

- 198 منظمة عالمية تطالب "الجنائية الدولية" بالتحقيق في جرائم الاحتلال ضد الفلسطينيين

- الصواريخ الروسية تنشر الدمار في أنحاء أوكرانيا والثلوج تتساقط على كييف وسط انقطاعات للكهرباء

*"القدس":

- "شكيد" تسارع لاستكمال مخطط بناء 9000 وحدة سكنية في مطار القدس

- المغرب وكرواتيا يفتتحان المنافسة على مصراعيها مع بلجيكا وإقصاء كندا

- اشتية يطلق المؤتمر العربي الرابع للمياه

- 198 منظمة عالمية تطالب "الجنائية الدولية" بالتحقيق في جرائم الاحتلال

- فصل طبيب من أم الفحم لتقديمه حلوى لطفل مصاب برصاص الاحتلال

- مجلس حقوق الإنسان الأممي يحقق في احتجاجات إيران

- مستوطنون يقتحمون "الأقصى" وبن غفير يتعهد بتغيير الوضع القائم

- إصابة عامل قرب طولكرم ومصادرة حفار في يطا

- مسؤولون أمنيون سابقون: بن غفير قد يشعل المنطقة ويضر بالعلاقة مع واشنطن