الاحتلال يهدم منزلا قيد الانشاء غرب سلفيت

رام الله / سما /

هدمت سلطات الاحتلال، اليوم الإثنين، منزلا قيد الإنشاء في بلدة كفر الديك، غرب مدينة سلفيت.

وقال رئيس بلدية الكفر محمد ناجي ان قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، برفقة عددا من الجرافات، وهدمت منزلا قيد الإنشاء تعود ملكيته للمواطن هادي نبيل ناجي، مضيفا أن مساحة المنزل 180م.

وأشار إلى أن المنطقة الغربية مستهدفة، حيث تم توزيع عدد من الاخطارات بالمنطقة بحجة أنها مصنفة " ج".

يشار الى أن بلدة كفر الديك تتعرض إلى اعتداءات متواصلة من قبل الاحتلال ضمن سياسة التهجير القسري الهادفة إلى إفراغ المنطقة من أهلها لصالح التوسع الاستيطاني على اراضي المواطنين.