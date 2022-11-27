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قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة والقدس

الإثنين 28 نوفمبر 2022 08:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة والقدس



رام الله / سما /

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح الإثنين، حملة اعتقالات واسعة في صفوف المواطنين بمناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلة.

وداهمت تلك القوات عشرات المنازل المتفرقة وفتشتها وعاثت فيها خرابًا وإخضاع العديد من سكانها للتحقيق.

واعتقل الصحفي صبري جبريل من بلدة تقوع جنوب بيت لحم بعد مداهمة منزله.

فيما اعتقل المحرر أنس مسكاوي، والشاب مصطفى الهندي من قلقيلية، بينما اعتقل محمد بني عودة من طمون جنوب طوباس.

واعتقل محمد معلا من مدينة البيرة.

وفي القدس، اعتقل وسام كنعان الخطيب، ويحيى سلام الخطيب، وأيمن صلاح الدين، وعيسى عسكر الخطيب، وسالم عيد الخطيب، وجميعهم من بلدة حزما.

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