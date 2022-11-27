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الطقس: ارتفاع على الحرارة لتصبح حول المعدل العام اليوم وغدا انخفاض

الإثنين 28 نوفمبر 2022 08:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطقس: ارتفاع على الحرارة لتصبح حول المعدل العام اليوم وغدا انخفاض



رام الله / سما /

يكون الجو  اليوم الاثنين غائماً جزئيا الى غائم و يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام ، والرياح جنوبية شرقية الى شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

هذه الليلة : يكون الجو غائماً جزئيا وباردا ، والرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

 غدا الثلاثاء تتأثر البلاد بحالة من عدم الاستقرار الجوي الأجواء غائمة جزئيا الى غائمة ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح ادنى من معدلها السنوي العام بقليل ويتوقع اعتبارا من ساعات الظهيرة سقوط زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية و زخات من البرد أحيانا ، والرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج

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