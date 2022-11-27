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198 منظمة عالمية تطالب "الجنائية الدولية" بالتحقيق في جرائم الاحتلال ضد الفلسطينيين

الأحد 27 نوفمبر 2022 11:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
198 منظمة عالمية تطالب "الجنائية الدولية" بالتحقيق في جرائم الاحتلال ضد الفلسطينيين



واشنطن/سما/

طالبت 198 منظمة فلسطينية ودولية، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، ورئيس جمعية الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية سيلفيا فيرنانديز دي غورمندي، بالتحقيق في جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل ضد المجتمع المدني والشعب الفلسطيني.

ودعت المنظمات في مذكرة رفعتها للجنائية الدولية، إلى الإدانة العلنية لتصنيف إسرائيل لمنظمات المجتمع المدني الفلسطينية كـ"إرهاب"، وكذلك دعوة إسرائيل إلى التراجع عن قرارها.

وطالبت بإدراج الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل خلال هجومها العسكري غير المبرر على قطاع غزة في آب/ أغسطس 2022 في التحقيق الجاري بالوضع في فلسطين.

وشددت على ضرورة تسريع التحقيق بالوضع في فلسطين، ليشمل الجرائم ضد الإنسانية مثل الفصل العنصري والاضطهاد، وكذلك إصدار بيانات استباقية لمنع الممارسات الإسرائيلية التي قد تسهم في استمرار الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، مؤكدة أن جميع الجرائم المرتكبة في فلسطين، بما في ذلك اضطهاد المنظمات الفلسطينية كعمل غير إنساني تعتبر من جرائم الفصل العنصري ضد الإنسانية، ويجب التحقيق فيها من قبل الجنائية الدولية، عملا بالمادة 9 من نظام روما الأساسي.

وطالبت باتخاذ التدابير المناسبة، في إطار ممارسة ولاية المحكمة الجنائية الدولية بموجب نظام روما الأساسي، لمنع وردع ممارسات الفصل العنصري، والقوات الإسرائيلية عن ارتكاب المزيد من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية ضد الشعب الفلسطيني.

#واشنطن #الجنائية الدولية

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