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الشرطة تكشف ملابسات حجز حرية لفتاة في بيت لحم

الأحد 27 نوفمبر 2022 06:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة تكشف ملابسات حجز حرية لفتاة في بيت لحم



بيت لحم/سما/

كشفت الشرطة، اليوم الأحد،  ملابسات قضية حجز حرية لفتاة وألقت القبض على المشتبه فيه في محافظة بيت لحم.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة انه وبناءاً على شكوى من مواطنة من سكان محافظة بيت لحم مفادها قيام مجهول بحجز حريتها داخل محل ومحاولة الاعتداء عليها قبل تمكنها من الخروج، على الفور تحركت قوة من فرع المباحث العامة بشرطة بيت لحم إلى المكان وبعد البحث والتحري تم الاشتباه بأحد الأشخاص من سكان المحافظة .

وأضافت أنه بعد متابعة للمشتبه فيه تمكن فرع المباحث من إلقاء القبض عليه وإحضاره إلى مديرية الشرطة لاستكمل المقتضى القانوني بحقه أصولا.

#الشرطة

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